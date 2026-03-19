VUČIĆ ZA SUTRA SAZVAO HITNU SEDNICU SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Tema će biti energenti - obraćanje predsednika očekuje se u podne
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić za sutra u 11 časova, sazvao je vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog cena energenata na globalnom tržištu.
Na sednici će pored predsednika Vučića prisustvovati i svi relevantni članovi vezani za energetski sektor, saznaju Novosti.
Takođe, prema nezvaničnim saznanjima sutra u 12 časova, očekuje se i obraćanje medijima sa predlogom mera za građane za ublažavanje krize koja je nastala na svetskom tržištu zbog rasta cena energenata a kao posledica rata na Bliskom istoku.
Kurir.rs/Novosti
