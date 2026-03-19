Slušaj vest

Potez voditelja blokadera Srđana Jovanovića i Marka Stepanovića, koji su na blokaderskoj televiziji Nova S. ismevali osmogodišnjeg dečaka koji boluje od retke mojamoja boleti (MMD), i dalje nailazi na oštru osudu javnosti. Lavina kritika na račun skandaloznog ponašanja blokaderskog dvojca nje jenjava, a sagovornica Kurira da je u ovom slučaju vrlo evidentno da je reč o odsustvu elementarnog kućnog vaspitanja, ali i osnovnih moralnih načela!

Ljubica Bertović, master psiholog ispred Centra za društvenu stabilnost, kaže za Kurir da je izvrgavanje ruglu i ismejavanje deteta, pa još pritom i bolesnog, samo zato što je pokazao iskrene simpatije prema predsedniku države, svojstveno osobama sa nedostatkom empatije.

- Jasno je da, kada je reč o osobama koje vređaju bolesnu decu, očigledno je da imamo posla sa ozbiljnim frustracijama, kompleksima i konačno, a da ne budem pregruba, a opet iskrena, sa sociopatama i psihopatama - rekla je Bertovićeva.

Ljubica Bertović

Ona navodi da svemu ovome težinu daje i to što su se ovi poremećaji ličnosti pokazali kroz medijski sadržaj, koji je široko dostupan i na kraju krajeva koji je došao do dečaka i roditelja dečaka, koji su i bili predmet ovog sramnog i skandaloznog čina i dodaje da bi tu posebno podvukla i akcentirala problematiku.

- Danas se mladi identifikuju u velikoj meri sa onim što im se medijski plasira i na osnovu toga formiraju svoje stavove i kreiraju obrasce ponašanja, a mi kao društvo ne smemo dozvoliti da je demokratski prihvatljivo ismevati bolesno dete. Ni u kom slučaju. Nigde. Nikada. Žalosno je i pomisliti da je dete bilo neiskreno u svojim emocijama, baš kako su to autori emisije predstavili, jer deca tog doba ne umeju da lažiraju emocije - navela je Bertović.

Ona je dodala da svakako očekuje da će se ovaj postupak sankcionisati i da će se porodici dečaka i dečaku uputiti makar izvinjenje.

- Iako verujem, nažalost, da ni ne postoji svest o tome da je učinjeno nešto nedopustivo baš zbog izmenjene slike o realnosti uzrokovane frustracijama, očekujem da će se društvo više baviti psihološkim posledicama dečaka i o tome kako će on i njegova porodica prevazići na najbezbolniji način ovu situaciju, umesto što ćemo se baviti de fakto osobama koje su odavno zakasnile na psihološko savetovanje i psihoterapiju - zaključila je Bertović.

U međuvremenu, Marko Stepanović i Srđan Jovanović, su, praktično, potvrdili reči sagovornice Kurira Ljubice Bertović da kod njih ni ne postoji svest o tome da su učinili nešto nedopustvo, pa ne samo da nisu uputili izvinjenje dečaku i njegovoj porodici, već su sada sebe počeli da predstavljaju kao žrtve!

- Sa jedne strane da ti bude drago koliko smo važni i popularni da se o nama priča dva dana. Sa druge strane, kad se ceo jedan državni aparat sa sve propagandom i šefom obračunava sa dvojicom voditelja zabavne emisije, to je jasan pokazatelj dragi prijatelji zašto nas dvojica više ne živimo ovde. I jasan pokazatelj da nećemo živeti ovde dokle god je ova vlast - poručio je Marko Stepanović.

Stepanović, koji živi u Sloveniji, rekao je i da ne želi više ni da se vraća u Srbiju.

- Ne želim to više za sebe. Dosta je meni, ja 35 godina ovo živim, a 15 godina me oni uništavaju. Uništili su mi i privatni i poslovni život. Ja ne želim da moje dete živi tu, nikada. I sad je neko odlučio da mi upropasti život - rekao je on.

Izgovor za izrugivanje sa bolesnim detetom Srđan Jovanović je našao u rečenici da "niko osim njih nema smisla za humor"!

- Ja ne moram nekome da objašnjavam šta je duhovitost. Ako ne razume foru, onda ne razume foru. Ako nema smisla za humor, ne vredi mu objašnjavati ništa - rekao je Jovanović.

Sraman komentar i ponašanje dvojice voditelja blokadera osudila je i Asocijacija novinara Srbije.

Foto: Print Screen

- Monstruozno ismevanje​ osmogodišnjeg deteta u emisiji "Mentalno razgibavanje" je najmračniji trenutak dosadašnjeg delovanja blokadera. Ismevati bolesno dete samo zato što je pokazalo iskrenu emociju prema predsedniku države dokaz je potpunog gubitka ljudskosti i morala - poručili su iz ANS-a.

Prema njihovim rečima, svojim podsmehom detetu konačno su pokazali svoje monstruozno lice.

- Za njih očigledno ne postoje svetinje, niti granice koje se ne prelaze u političkom obračunu. Ovakvo ponašanje nije samo politički autogol, već duboka uvreda za svaku porodicu u Srbiji koja se bori za zdravlje svoje dece. Srbija mora jasno da osudi ovo moralno dno onih kojima je mržnja postala jedini program i način delovanja - naglašava se u saopštenju.

Snimak na kome ismevaju osmogodišnjaka možete pogledati ispod:

Osmogodišnji dečak koji je zaplako od sreće prilikom susreta sa predsednikom Vučićem u Bajinoj Bašti, boluje od izuzetno retke bolesti mojamoja (MMD), za čije je zahtevno lečenje u Švajcarskoj sve troškove preuzela država Srbija.