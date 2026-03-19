Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je danas meštane sela Kusadak, u opštini Smederevska Palanka, da 29. marta na lokalnim izborima glasaju za koaliciju okupljenu oko te stranke, kako bi se obezbedio nastavak razvoja Smederevske Palanke, ali i cele Srbije i njihovo očuvanje u tmurnim vremenima, s obzirom na sve što se dešava u svetu.

Vučević je meštanima sela Kusadak, ali i kandidatima liste "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica" zahvalio na svemu što su radili prethodnih nedelja, a posebno na onome što su izdržali poslednjih 15 meseci.

"Sačuvali smo Srbiju pod velikim naletima, udarima. Velika sila je udarila na Srbiju koja nam je đake izbacila iz škola, studentima zabranila da uče. Sada smo se polako vratili normalnom životu i rekao bih da se polako i osmesi vraćaju na naša lica", rekao je Vučević.

Dodao je da se ponovo u Srbiji priča o normalnim stvarima, poput onoga koje ulice bi trebalo asfaltirati, koje puteve izgraditi, koje srediti, gde bi vodovod trebalo proširiti, kako da se reši pitanje kanalizacije, kako da i dalje rastu plate i penzije.

Pozvao je sve da u narednih 10 dana učine sve kako bi 29. marta u Smederevskoj Palanci koalicija oko SNS-a odnela pobedu.

Vučević je istakao da se na predstojećim izborima ne odlučuje o jednoj stranci ili jednoj koaliciji, nego da je pitanje očuvanja države i Smederevske Palanke.

Naveo je da su kandidovali najbolje ljude i da su sve stranke iz koalicije prihvatile da se odreknu nečega što je deo jedne stranke kako bi napravili širi narodni front koji se bori da sačuva i Smederevsku Palanku i Srbiju.

"Ovde nije pitanje jedne stranke, ovde je pitanje opstanka države", naglasio je Vučević i upitao šta bi bilo sa Smederevskom Palankom da dođu na vlast ljudi sa čudnim kodnim imenima, koji ne znaju ni ko im je kandidat.

Pozvao je sve da zamisle kada i koje bi oni ulice asfaltirali ili puteve rešavali, razgovarali sa građanima, pomogli da se neki problem reši.

Navodeći da ne veruje u tu neodgovornu politiku, Vučević je kazao da veruje u težak rad, u odricanje, u odgovornost.

"Verujem da smo kandidovali najbolje ljude. Ponosan sam kad vidim naše plakate, bilborde naših kandidata sa predsednikom države. Najbolje ljude smo kandidovali. Ali ti ljudi ne vrede ništa ako nemaju vašu podršku. Bez vas ovo nema smisla. Bez vas Smederevska Palanka nema smisla, bez vas je nemoguće odbraniti Srbiju", istakao je Vučević.

Prema njegovim rečima, neće biti popravnog ispita 30. marta, već kako bude 29. marta, tako će biti i naredne četiri godine, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Vučević je naglasio da ovo jesu lokalni izbori, ali da imaju mnogo veći značaj.

"Cela Srbija čeka da vidi kako će glasati i Smederevska Palanka, i Bajina Bašta, i Sevojno, i Kula, i Lučani, i Aranđelovac, i Bor i Majdanpek, i Kladovo i Knjaževac. Svi čekamo, a ja zajedno s mojim prijateljima čekam da najubedljivija pobeda bude upravo ovde u Smederevskoj Palanci", naveo je Vučević.

Dodao je da očekuje čistu i ubedljivu pobedu.

"I da kažemo i Cipiripiju i ovim lažnim kaluđerima 'daleko vam lepa kuća, ovo je naša kuća, ovo je Srbija, ovo je Kusadak, ovo je Smederevska Palanka, ovde je dom, ovde nema igre, ne damo vam Srbiju, nikada i nikome ne damo'", istakao je Vučević.

Naglasio je da je potrebno pobediti 29. marta za decu, ali i za penzionere, za majke, sestre, za dame, za sve.

Lokalni izbori biće održani 29. marta u Smederevskoj Palanci i u još devet lokalnih samouprava.

Na zbirnoj izbornoj listi kandidata za odbornike Skupštine opštine Smederevska Palanka je šest lista, a prva na zbirnoj listi je lista "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica" (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Srpska radikalna stranka - SRS - dr Vojislav Šešelj - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Milan Krkobabić - Srpska stranka Zavetnici - Zavetnici - Milica Đurđević Stamenkovski Zdrava Srbija - ZS -Milan Stamatović - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević).

U Smederevskoj Palanci pravo glasa ima 38.949 birača.