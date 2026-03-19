„Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji upućujem najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje vašim porodicama i da duh zajedništva bude pokretač koji nas povezuje i vodi ka sigurnoj budućnosti. Nakon meseca Ramazana, meseca posta i molitve u kojem su se dodatno snažile vrline strpljenja i duhovnosti, Ramazanski bajram podseća na svojstva koja su temelj kako porodičnih vrednosti tako i svake zajednice, oličene u međusobnom poštovanju, plemenitosti i brizi o bližnjima.



Živeći u vremenu kada se čovečanstvo suočava sa brojnim izazovima, kada su dobrota i pravda neretko na iskušenju i kada su nam dela i reči mira i solidarnosti najpotrebnije, jedinstvo naših građana i skladni međuverski i međunacionalni odnosi u našoj zemlji mogu biti dragoceni putokaz u prevazilaženju sukoba i nesporazuma u svetu. To nas čini duboko ponosnim i, u isto vreme, obavezuje na jednako uporan rad u danima i godinama pred nama.