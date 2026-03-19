PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO RAMAZANSKI BAJRAM: Jedinstvo građana i skladni međuverski i međunacionalni odnosi kao putokaz u prevazilaženju sukoba u svetu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićčestitao je Ramazanski bajram Rijasetu Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti. U čestitki se kaže:
„Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji upućujem najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje vašim porodicama i da duh zajedništva bude pokretač koji nas povezuje i vodi ka sigurnoj budućnosti. Nakon meseca Ramazana, meseca posta i molitve u kojem su se dodatno snažile vrline strpljenja i duhovnosti, Ramazanski bajram podseća na svojstva koja su temelj kako porodičnih vrednosti tako i svake zajednice, oličene u međusobnom poštovanju, plemenitosti i brizi o bližnjima.
Živeći u vremenu kada se čovečanstvo suočava sa brojnim izazovima, kada su dobrota i pravda neretko na iskušenju i kada su nam dela i reči mira i solidarnosti najpotrebnije, jedinstvo naših građana i skladni međuverski i međunacionalni odnosi u našoj zemlji mogu biti dragoceni putokaz u prevazilaženju sukoba i nesporazuma u svetu. To nas čini duboko ponosnim i, u isto vreme, obavezuje na jednako uporan rad u danima i godinama pred nama.
U isto vreme, ovaj praznik nadahnjuje na negovanje solidarnosti, praštanja i međusobnog uvažavanja, koje nas ohrabruju u nastojanjima da naša srca budu ispunjena mirom i dobrotom u svakodnevnom životu. Istinski uveren da će dani Ramazanskog bajrama, ispunjeni radošću praznika, podstaći jačanje prijateljstva među ljudima i snaženje naše zajedničke posvećenosti miru, međusobnom uvažavanju i napretku, želim vam svako dobro i uspeh.
Bajram Šerif Mubarek Olsun!“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.
Kurir.rs