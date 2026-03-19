Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas početku radova na izgradnji Inovacionog centra "Tojo tajer" u Inđiji.

"Danas je poseban dan za nas u ovom ludom vremenu koje nam donosi nove probleme svakoj zemlji u svetu. Mi danas imamo razlog da slavimo. Kamen temeljac za Tojo centar označava zajedničku viziju Srbije i Japana", naveo je predsednik Vučić.

On je rekao da je danas postavljen kamen temeljac zajedničke vizije budućnosti.

"Temelj na kome Srbija i Japan grade odnos dostojan dva naroda sa dubokim poštovanjem tradicije i istovremeno hrabrošću da koračaju zajedno. 2019. godine 'Toyo Tires'  je došao u Inđiju. Sa 638 zaposlenih, sa investicijom vrednom gotovo 383 miliona evra, 'Toyo Tires - Srbija' je simbol odlučnosti, istrajnosti i uvek naravno vrhunskog kvaliteta. Novi RND centar u koji će biti uloženo 29 miliona evra je jasna poruka da Srbija poseduje ljudski potencijal, infrastrukturu i ambiciju neophodnu za najviše nivoe tehnološkog razvoja. 'Toyo Tires' je kompanija koja pokazuje i dokazuje da je Srbija strteški centar iz kojeg mogu da se osvajaju tržišta različitih delova sveta", rekao je predsednik Vučić.

