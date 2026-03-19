Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na društvenoj mreži Iks da večeras ili ujutru očekuje "važan i dobar glas iz SAD“ koji se tiče Srbije, dodajući da će sutra u podne biti saopštene sve mere koje država preduzima u interesu građana.

Kako saznajemo, dobre vesti se očekuju u vezi sa dve stvari: sankcijama kada je uvoz nafte u pitanju i krajnjem roku za potpisivanje ugovora sa Mađarima, odnosno kompanijom MOL. 

Predsednik Vučić ranije danas je izjavio da će iz državnih rezervi danas biti izdvojeno 40.000 tona nafte i pozvao građane da ne paniče, i da imamo najveće rezerve nafte u regionu.

- Samo molim građane da nam pomažu a ne odmažu paničnim reakcijama, i nikad nisam lagao nikog u Srbiji, imamo rezerve i kad kažem da imamo, onda imamo! I neću da cene idu gore, da pravimo spiralu inflacije, ne pada mi na pamet. Sve ono što smo čuvali u fiokama i sanducima, što smo skupljali i štedeli sada ćemo da izbacimo! - rekao je on.

Ne propustitePolitikaDANAS IMAMO RAZLOG DA SLAVIMO! Vučić o centru "Tojo Tajer" u Inđiji: Temelj na kome Srbija i Japan grade odnos dostojan dva naroda (VIDEO)
PolitikaVUČIĆ ZA SUTRA SAZVAO HITNU SEDNICU SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Tema će biti energenti - obraćanje predsednika očekuje se u podne
PolitikaU VREME GLOBALNIH PREVIRANJA I EKONOMSKE KRIZE, SRBIJA NASTAVLJA DA NAPREDUJE: Ministar Mali o početku radova na Centru za inovacije Toyo Tires
PolitikaVUČIĆ O NAFTI Veoma komplikovana, izuzetno teška situacija za nas, nema potvrde da će OFAK doneti pozitivnu odluku za NIS, ni potvrde za ugovor Gasproma i MOL-a
