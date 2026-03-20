Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu zbog energetske situacije i predstaviti mere iz oblasti energetike.

Sednica će biti održana u Palati Srbija, sa početkom u 11.00 časova.

Vučić će posle sednice, u 12.00 sati predstaviti mere iz oblasti energetike, najavljeno je iz Predsedništva.

Podsetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

Vučić je sinoć najavio na društvenoj mreži Iks da očekuje "važan i dobar glas iz SAD“ koji se tiče Srbije, dodajući da će danas u podne biti saopštene sve mere koje država preduzima u interesu građana.