Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić čestitao je svim vernicima islamske veroispovesti Ramazanski bajram.

- U dane Ramazanskog bajrama, kada se domovi pune radošću, porodice okupljaju, a srca ispunjavaju mirom i zahvalnošću, svim vernicima islamske veroispovesti od srca upućujem iskrene čestitke. Nakon meseca posta, strpljenja, molitve i brige za druge, Bajram dolazi kao praznik radosti, zajedništva i dobrote - naveo je Dačić u objavi na Instagramu.

Istakao je da nas Bajram podseća na snagu vere, solidarnosti i međusobnog poštovanja i da upravo na tim vrednostima vekovima počiva i naša Srbija, naša zajednička kuća u kojoj ljudi različitih vera i naroda žive zajedno, rade i doprinose njenom razvoju.

- Uveren sam da ćemo, čuvajući te vrednosti, nastaviti da jačamo međusobno poverenje, mir i stabilnost naše zemlje, jer je Srbija najjača onda kada smo zajedno. Bajram šerif mubarek olsun! - naveo je Dačić.