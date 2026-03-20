Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić čestitao je svim vernicima islamske veroispovesti Ramazanski bajram.

- U dane Ramazanskog bajrama, kada se domovi pune radošću, porodice okupljaju, a srca ispunjavaju mirom i zahvalnošću, svim vernicima islamske veroispovesti od srca upućujem iskrene čestitke. Nakon meseca posta, strpljenja, molitve i brige za druge, Bajram dolazi kao praznik radosti, zajedništva i dobrote - naveo je Dačić u objavi na Instagramu.

Istakao je da nas Bajram podseća na snagu vere, solidarnosti i međusobnog poštovanja i da upravo na tim vrednostima vekovima počiva i naša Srbija, naša zajednička kuća u kojoj ljudi različitih vera i naroda žive zajedno, rade i doprinose njenom razvoju.

- Uveren sam da ćemo, čuvajući te vrednosti, nastaviti da jačamo međusobno poverenje, mir i stabilnost naše zemlje, jer je Srbija najjača onda kada smo zajedno. Bajram šerif mubarek olsun! - naveo je Dačić.

Muslimanski vernici danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najvažnija praznika u islamu, kojim se završava jednomesečni ramazanski post.

Ne propustiteDruštvoDANAS POČINJE PROSLAVA RAMAZANSKOG BAJRAMA: Jedan je od dva najvažnija islamska praznika, a evo kako se pravilno čestita
shutterstock_2264374131.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO RAMAZANSKI BAJRAM: Jedinstvo građana i skladni međuverski i međunacionalni odnosi kao putokaz u prevazilaženju sukoba u svetu
Aleksandar Vučić
PolitikaČESTITKA MINISTRA GAŠIĆA POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA: Neka ovaj praznik donose radost i toleranciju u vaše domove
ban_1040_1758736343.jpg
SrbijaBAKLAVE, MANTIJE, TULUMBE, URMAŠICE, IZOBILJE NA STOLU: Tradicionalna Bajramska sofra povodom velikog islamskog praznika upriličena na Zlataru (FOTO)
1743420135bajramska-sofa-foto-rina.jpg