"NEKA UPALE TRAKTORE JER ĆE PROĆI KAO ŠTO SU PROŠLI 1995!" Sa hrvatske televizije nove pretnje "Olujom" i proterivanjem Srba iz Hrvatske (VIDEO)
Zamenik predsednika Domovinskog pokreta u Hrvatskoj Stipe Mlinarić pripretio je na tamošnjoj državnoj televiziji HRT 1 da će Srbi proći kao 1995. aludirajući na Oluju i proterivanje našeg naroda iz Hrvatske.
On je najpre podržao tzv. studente blokadere i optužio predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da huška narod, a sve to jer očigledno ne može da preboli to što se Srbija naoružava.
- Gde su oni danas, a gde je Hrvatska danas? Hrvatska je uređena država, članica NATO-a, članica Evropske unije, a u Srbiji vidimo što se događa po ulicama, reke studenata im idu i pokušavaju se boriti protiv istih ljudi koji su 1995. godine dolazili u Glinu i zapravo huškali narod srpski da će to biti Srbija i taj im je danas, koji ih je huškao, danas im je predsednik države. I danas taj isti pokazuje te rakete i govori: pre nego što ispale te rakete na Hrvatsku, nek' prvo upale traktore jer će proći isto k'o što su prošli '95. godine, ko takne u Hrvatsku i Hrvate - poručio je Mlinarić.
Podsetimo, gradonačelnik Sinja Miro Bulj ponovo je zapretio "Olujom" pre dva dana, nakon što je prethodno na Fejsbuku sramno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučiča.
Miro Bulj se uključio uživo u emisiju "Večernji TV" i komentarisao novo naoružanje Srbije, uvezujući sadašnji trenutak sa strašnom 1995. godinom i zločinačkom akcojom hrvatske vojske.
