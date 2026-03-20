On je govorio o predstojećim lokalnim izborima 29. marta koji će se održati u deset opština i između redova najavio nasilje ukoliko rezultat ne bude zadovoljavajuć, što znači da ga neće priznati?!

- Moram još jednom da pozovem, da iskoristim tu priliku, da ljude koji su se lokalno organizovali, podržimo na najbolji mogući način u onome za šta se oni stvarno polomiše svih ovih dana. Dakle, nije reč samo o podršci na društvenim mrežama, reč je o tome da mi njih na neki način moramo da podržimo ne bismo li došli do ovoga bezbolno i nenaoružano. Dakle mi 2026. godine imaćemo ovaj pokušaj, poslednji pokušaj da ljudi vide da li ovo može izborima da se rešava ili ne može da se rešava na izborima... Ovo je sada borba svih nas, pa i vlasti sa očekivanjima. Mi očekujemo određeni rezultat na ovim izborima ne bismo li sebe i okolinu uverili da je ovo moguće rešiti mirnim putem. Dakle, nastojaćemo da se sve ovo reši mirnim putem, a drugi način je apsolutno sukob, a to znači pobuna na terenu - glasi skandalozna izjava Voštinića.

Tu se nije zaustavio već je nastavio u istom stilu još jednom se nadajući pozitivnom rezultatu.

- Jer ovo je sada borba svih nas, pa i vlasti sa očekivanjima. Mi očekujemo određeni rezultat na ovim izborima ne bismo li sebe i okolinu uverili da je ovo moguće rešiti mirnim putem, a vlast ima očekivanja da vidi odnosno da proceni da li na sledećim parlamentarnim izborima prvo kad ih raspiše i da li može preživeti - dodao je Voštinić.

U hrvatskom stilu

Ova izjava podseća na onu koju je pre nekoliko dana dao bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović na RTL kada se jezivom pretnjom osvrnuo na predstojeće lokalne izbore 29. marta.

- Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, ako on gubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.