Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine, bivši visoki funkcioner DS i istaknuti blokader Goran Ješić osuo je paljbu po Demokratskoj stranci (DS) na čijem čelu je Srđan Milivojević.

Ješić navodi da je sramota što se Demokratska stranka bavi samo pljuvanjem po dojučerašnjim koalicionim partnerima.

Naime, Ješić je reagovao na objavu člana Demokratske stranke Bogdana Tatića na društvenoj mreži "Iks".

"Koalicija proEU stranaka ne postoji, najavljivana je kao mogućnost. Da bi nastala od dela proEU stranaka hitno je potrebno da prestane: Međusobno prepucavanje, optuživanje, soliranje, nadobudnost SSP-a. Organizujte se ako zausta želite da izlazite na izbore, ali promislite još jednom", napisao je Bogdan Tatić.

Ješić je bio prilično oštar u odgovoru.

"Pobogu Tatiću, čovek bi pomislio da vas par iz DS stvarno nema ništa da napiše ovde osim svakodnevnog peglanja partnera sa kojim se do juče bio u koaliciji?! Neprijatno skroz", naveo je Ješić.

Ovo je samo još jedan sukob u nizu. Podsećamo, Radomir Lazović, koopredsednik ZLF vrlo otvoreno je kritikovao predsednika SSP Dragana Đilasa tokom gostovanja na blokaderskoj N1. O tome više pročitajte OVDE

