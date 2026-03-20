Vučić kaže da je danas analizirano stanje za februar i mart 2026. godine, sa posebnim osvrtom na regionalnu bezbednost, energetsku bezbednost i pretnje terorizmom.

- Građane najviše zanima energetska bezbednost, i nije u pitanju samo nafta, već trenutno i više cena gasa predstavlja veliki problem na svetskom tržištu. To je najveća cena gasa u poslednje tri i po godine. Šta to znači? To znači da imajući u vidu situaciju na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i sve tenzije koje postoje oko zatvaranja naftovoda, gasovoda i svega drugog, mi ćemo na rok od nekoliko meseci morati da donosimo veoma bolne mere za našu državu. Gledaćemo da ne budu bolne mere za građane - rekao je on.

Vučić je zatim govorio o cenama goriva po kotacijama.

- Da po normalnim akcizama, bez onih 20 odsto koje smo snizili, danas bi cena dizela bila 257 dinara! Na pumpama je ona 208 dinara. Cilj je cena pod kontrolom, to je prvi cilj, i drugo, puna snabdevenost. To su dva osnovna cilja. Da bi ostvarili to, naše mere su sledeće: Pod jedan, smanjenje akciza, i to ću morati da objasnim - rekao je on.

Predsednik kaže da su akcize na gorivo najveći prinos novca u državni budžet, i da država ima pravo da smanji akcize 20 odsto.