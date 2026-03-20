Slušaj vest

Ubrzo nakon što je proevropski deo blokaderske opozicije svečano najavio formiranje koalicije EU5, koju čine Stranka slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, Srbija centar SRCE Zdravka Ponoša, Pokret slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića, Zeleno-levi front (ZLF) Radomira Lazovića i Narodni pokret (NPS) Srbije Miroslava Aleksića, došlo je do raskola u ovoj formaciji.

Naime, Radomir Lazović, koopredsednik ZLF vrlo otvoreno je kritikovao predsednika SSP Dragana Đilasa tokom gostovanja na blokaderskoj N1.

Lazović je zamerio Đilasu što je napao blokadere u Smederevskoj Palanci, kada je predsednik SSP u svom podkastu ispričao da su pred predaju liste za lokalne izbore u tom mestu, odjednom se pojavili nekakvi predstavnici "beogradskog plenuma" pod kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" i tražili da "prečiste listu" od predstavnika opozcije.

- Osuđujem Đilasove napade na studente, ali nisu ni studenti iznad kritike niti treba da budu! Hajde da osudimo sve one koji izazivaju neku vrstu dodatnog jaza u antirežimskim snagama. Vi imate sada celu jednu plejadu nekih ljudi koji imaju propale političke karijere, koji pokušavaju da... mislim na ove razne analitičare koji nam se pojavljuju... zapravo napadima na opoziciju pokušavaju da sebe približe studentima ili da se sebe ponude kao neku vrstu alternative - kazao je Lazović.

Ovaj stav Lazovića, podržao je i jedan od naistaknutijih blokadera, bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji je nedavno pokopao političku snagu Đilasa, komentarom da on na izborima ne može da osvoji ni 1,4 odsto glasova, a koji je sada čestitao Lazoviću kazao da je važnoo "ograditi se od agresije prema studentima".