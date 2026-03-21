Demo Beriša ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ističe za Kurir televiziju da opozicija nema jasnu viziju, dok politika Aleksandra Vučića pruža kontinuitet i stabilnost do 2035. godine, uz fokus na dijalog sa građanima i zaštitu nacionalnih interesa.

Ministar Beriša navodi da opozicija u Srbiji praktično ne postoji i da se ne zna ni ko su ti ljudi, niti šta nude.

- Opozicija praktično ne postoji, ne zna se ko su ti ljudi i šta nude. Ja posmatram situaciju sa terena. Obišao sam sve opštine u kojima će se održati izbori i razgovarao direktno sa običnim ljudima, ne sa rukovodstvima opština - rekao je Beriša i dodao:

Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije

- I ne idem po selima samo zbog izbora - uvek idem tamo gde je društveni dijalog moguć. Kao Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog to nam je jedan od ključnih segmenata. Dijalog možda stoji na nivou političkih činilaca, ali čim uđete u civilni sektor, nevladine organizacije ili razgovarate sa običnim ljudima, slika Srbije je potpuno drugačija nego ono što pokazuje opozicija ili lokalni funkcioneri - kaže ministar Beriša.

Ministar Beriša ističe i da nije koristio državna sredstva - sve što je radio, "radio je iz svog džepa", kako kaže. Ne koristi službeni stan u Beogradu, ne živi odvojeno od porodice i nema nikakve tajne.

Kako navodi, politička kampanja uveliko traje i u tom smislu ističe da je važno obilaziti ljude po Srbiji.

- Naravno da smo svi u kampanji, i na terenu treba biti aktivan. Ako ne obiđete ljude, ne vidite koliko stvarno ne znamo o Srbiji. Na primer, nisam znao da je Srbija dobila nešto od nacionalnog značaja, što je pre 100 ili 200 godina bilo potrebno - "Dom ćirilice". Predložio sam kolegi Selakoviću (Nikola, ministar kulture) da se ljudima omogući da vide ovo kulturno bogatstvo, posebno u školama. Kada malo zagrnete površinu Beograda, otkrivate potpuno drugačiji život i bogatstvo naše zemlje - istakao je Beriša.

Vučićeva vizija do 2035. godine

Politika predsednika Vučića, prema rečima ministra Beriše, pruža stabilnost i dugoročnu strategiju, dok opozicija nema jasnu viziju budućnosti Srbije.

- S druge strane, politika Aleksandra Vučića kao vodećeg čoveka u zemlji jasno pokazuje put kojim Srbija planira da ide do 2035. godine. Za razliku od opozicije, koja nema jasnu viziju ni za sutra, a kamoli za duži period, politika Vučića pruža kontinuitet i stabilnost. Što se tiče Beogradske arene, očekujem da Srbija jasno i glasno potvrdi ono što je predsednik Srbije već postigao - naveo je.

Kako ističe, opozicija ne nudi nikakvu realnu alternativu da u Srbiji bude bolje!

- Vođstvom Aleksandra Vučića, zemlja danas stoji stabilno, čak i u izazovnim vremenima, uključujući pitanja hrane i popunjavanja državnih rezervi, što je deo njegovog plana i odgovornog upravljanja državom. S druge strane, opozicija ne nudi nikakvu realnu alternativu, posebno oni koji su u prošlosti izazivali blokade i nasilje na ulicama. Takve metode nisu dozvoljene - niko nema pravo da ugrožava druge zbog različitih političkih stavova. U tim kriznim situacijama predsednik je donosio odluke koje možda nisu uvek bile oštre, ali su zaštitile živote građana, dok su druge evropske zemlje u sličnim situacijama postupale drugačije - zaključio je Beriša.

