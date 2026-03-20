Slušaj vest

Vučić je, između ostalog, jasno naglasio da neće biti ograničavanja kupovine goriva na pumpama, kao što je to urađeno u Sloveniji i Hrvatskoj.

- U narednim nedeljama to se neće desiti! Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - jasno je rekao on.

Vučić je ipak naglasio da će, ako druge zemlje u regionu, posebno članice EU, preduzmu mere protiv vozača sa srpskim tablicama, uzvratiti istom merom

- E možda ćemo nešto da uradimo, ako Slovenci kažu da onaj sa srpskim tablicama tamo mora skuplje da plati gorivo. Prvi dan kad to uvedu, eto njima skače cena drumarine i cene goriva. Samo čekam da to uradi zemlja EU. Mi se uvek ugledamo na njih, ali moj posao je da štitim interese Srbije, e jedva čekam da im uzmem više para. Ako mi nemamo isti tretman u Sloveniji, neće onda moji građani tamo skuplje da plaćaju, a njihovi da plaćaju ovde isto kao mi - rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić (6).jpeg
Aleksandar Vučić (2).jpeg
Aleksandar Vučić (1).jpeg
Aleksandar Vučić