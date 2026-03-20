U SRBIJI NEMA OGRANIČENJA KUPOVINE GORIVA NA PUMPAMA! U Hrvatskoj i Sloveniji ih već uveli, Vučić uverio građane da se to NEĆE DESITI
Vučić je, između ostalog, jasno naglasio da neće biti ograničavanja kupovine goriva na pumpama, kao što je to urađeno u Sloveniji i Hrvatskoj.
- U narednim nedeljama to se neće desiti! Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - jasno je rekao on.
Vučić je ipak naglasio da će, ako druge zemlje u regionu, posebno članice EU, preduzmu mere protiv vozača sa srpskim tablicama, uzvratiti istom merom.
- E možda ćemo nešto da uradimo, ako Slovenci kažu da onaj sa srpskim tablicama tamo mora skuplje da plati gorivo. Prvi dan kad to uvedu, eto njima skače cena drumarine i cene goriva. Samo čekam da to uradi zemlja EU. Mi se uvek ugledamo na njih, ali moj posao je da štitim interese Srbije, e jedva čekam da im uzmem više para. Ako mi nemamo isti tretman u Sloveniji, neće onda moji građani tamo skuplje da plaćaju, a njihovi da plaćaju ovde isto kao mi - rekao je Vučić.