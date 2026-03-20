Državni vrh poručuje da nema razloga za paniku i da imamo dovoljno rezervi nafte i gasa.

Kada je reč o ratu na Bliskom istoku, u normalnim okolnostima danas bi se u Iranu proslavljala Persijska Nova godina. Umesto toga Iran je nastavio da raketira zalivske zemlje. Poslednjih dana rata sukobljene strane uglavnom gađaju energetsku infrastrukturu.

Iranski mediji su objavili da je u američko-izraelskim napadima ubijen General Ali Mohamed Naini, portparol Revolucionarne garde.

Šta će desiti ako se nastave raketiranja naftnih i gasnih postrojenja, da li svetu preti još gora kriza od one izazvane ratom u Ukrajini, za "Puls Srbije", govorio je Saša Gajović, novinar i publicista.

- Uz najavu početka proleća, ono što smo čuli od predsednika Republike Srbije posebno je odjeknulo. Narodna poruka "Nemojte da se sekirate" upućena građanima Srbije rezultat je pre svega dobre fiskalne i ekonomske politike koju vodi država, uz brigu vlasti o stanovništvu - rekao je Gajović.

Saša Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Globalna energetska kriza ne zaobilazi Evropu

Dodao je da se strahuje da sukobi na Bliskom istoku dodatno komplikuju snabdevanje naftom i gasom, što pogađa ne samo Srbiju, već i ceo svet.

- Svi smo svesni složenosti trenutne situacije. Kada je započeo rat između Ruske Federacije i Ukrajine, činilo se da gore od toga ne može biti, jer smo već bili pogođeni, posebno u energetskom sektoru. Međutim, dešavanja na istoku, odnosno u regionu Bliskog istoka, pokazuju da situacija može da eskalira. Nije ugrožena samo Srbija - ceo deo Evrope i sveta suočava se sa problemima u dopremanju ključnih energenata, kao što su nafta, naftni derivati i gas - kaže on.

- Ne volim često da hvalim, ali predsednika moram pohvaliti. Očigledno je dobar šahista - pravi šahisti razmišljaju sedam ili osam poteza unapred, i upravo to predsednik čini. On je predvideo probleme koji su mogli nastati i delovao preventivno. Postoji nauka koja ljudima daje sposobnost da predviđaju događaje - nije ni Nostradamus, ni Baba Vanga, već jednostavno dar i iskustvo. Predsednik je obdaren tim darom: mogao je da predvidi sukob između Izraela, SAD-a i Irana i posledice koje bi to imalo na globalnu energetiku - naveo je Gajović.

"DOBAR JE ŠAHISTA - TAKVI RAZMIŠLJAJU SEDAM ILI OSAM POTEZA UNAPRED": Gajović o talentu Aleksandra Vučića: "Predvideo je sukob između Izraela, Irana i SAD-a" Izvor: Kurir televizija

