Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas Smederevsku Palanku, gde su potpisana dva ugovora za unapređenje života građana u ovoj opštini.

Kako je ministarka navela, prvi projekat je veoma značajan za građane Mramorca.

- Pre nekoliko dana smo bili sa predsednikom i razgovarali sa našim građanima. Upravo ono što je obećao našim građanima, izgradnju mosta preko reke Jasenice, danas smo potpisali ugovor o finansiranju. Čekamo da će ubrzo biti raspisana nabavka za izbor izvođača- istakla je Mesarović.

Ona je dodala da je most dugačak 22 metra, širine sedam,12 metara, te da će imati pešačke staze sa kompletno pristupnim saobraćajnicama dužine 381 metar, ali i sa uređenjem korita reke, podvukla je potpredsednica Vlade, kako bi uradili jedan potpuni infrastrukturni projekat koji će služiti i budućim generacijama.

- Drugi projekat će otkloniti dugogodišnje probleme i zastoje u saobraćaju, imajući u vidu da se i prilikom manjih padavina dolazilo do problema sa atmosferskom kanalizacijom. Ulice dva kraka Zmaj Jovine i Jove Torbice igradnja atmosferske kanalizacije. Deo Ulice Zmaj Jovine biće asfaltiran. Očekujem da ćemo uskoro početi radove - rekla je i dodala:

- Vrednost mosta je 39 miliona, vrednost atmosferske kanalizacije 37 miliona. Dva veoma značajna infrastrukturna projekta za našu Smederevsku Palanku. Važnije je da je predsednik Republike Aleksandar Vučić u razgovoru sa građanima konstatovao šta je to najvažnije za građane Smederevske Palanke i na koji način možemo da poboljšamo kvalitet građana. Nakon nekoliko dana to ispunjavamo, još jedno obećanje predsednika. Građani od 2012. godine daju punu podršku politici Aleksandra Vučića i SNS na čelu sa Milošem Vučevićem, jer se bavimo svakim našim građaninom. Umemo da čujemo šta je to što njima treba. Bitan nam je svaki građanin, opština i grad, jer se bavimo našom porodicom. Zato očekujem da će i ovog puta Smederevska Palanka nastaviti putem razvoja i rasta- zaključila je ministarka.

Mesarović je obišla i kompaniju "Kyungshin Cable Europe" gde je razgovarala sa rukovodstvom i menadžmentom.