Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, odgovarajući na novinarska pitanja, prokomentarisao i pretnje koje ovih dana sve češće stižu iz Zagreba.

- Neki su ubedili sebe, da kada su uz Amerikance i Nemce pobeđivali Srbe, da su mnogo hrabriji i jači od nas - rekao je šef države.

Podsećamo, bivši hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović je tokom gostovanja na RTL rekao da njegova zemlja poseduje projektile koji mogu direktno da pogode Beograd.

- Samo nastavite da pričate i pretite, mi nećemo. Mi ćemo da čuvamo mir i stabilnost. Vi ste jaki, mi smo slabi. Vi junaci, mi kukavice. Govorili su mi to i oni da sam kukavica i da nisam smeo da raspišem izbore. A kada dodu, videćete rezultat - naglasio je Vučić.

Hajka protiv Srbije iz Zagreba nastavila se i juče, pa je tako predsednik Domovinskog pokreta u Hrvatskoj Stipe Mlinarić pripretio na tamošnjoj državnoj televiziji HRT 1 da će Srbi proći kao 1995. aludirajući na Oluju i proterivanje našeg naroda iz Hrvatske.

Prethodno je gradonačelnik Sinja Miro Bulj zapretio "Olujom": on se uključio uživo u emisiju "Večernji TV" i komentarisao novo naoružanje Srbije, uvezujući sadašnji trenutak sa strašnom 1995. godinom i zločinačkom akcojom hrvatske vojske.

Opširnije o tome možete čitati KLIKOM OVDE.