Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je atletičarki Angelini Topić na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom dvoranskom prvenstvu.

- Draga Angelina, od srca Vam čestitam na osvojenom svetskom srebru! Srbija je ponosna na Vaš trud, posvećenost i izvanredan rezultat, kojim ste još jednom pokazali sjajnu energiju i borbenost koja odlikuje prave šampione - napisao je Vučić na Iksu i dodao:

- Tako se brane boje srpske zastave! Bravo, Angelina!

