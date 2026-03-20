Isidora Stupar, studentkinja Pravnog fakulteta UB i odbornica stranke Pokret slobodnih građana (PSG), na čijem čelu je Pavle Grbović, zatražila je da se zabrane sva okupljanja na toj opštini, poput okupljanja na godišnjicu smrti Milana Nedića, čime je direktno udarila na deo blokaderskog pokreta koji naginje udesno.

Sve je zamaskirano pričom o antifašizmu, ali se, kako tvrde upućeni, sve radi zbog gole moći i prevlati u plenumima i zborovima.

- Srpska napredna stranka u tome nije htela da učestvuje - poručuje izvor Informera upućen u dešavanja na jednoj od najvažnijih beogradskih opština.

Da sve bude paradoksalnije, PSG traži zabranu za one sa kojima su, ruku pod ruku, blokarali centar Beograda, ruinirali prostorije naprednjaka, linčovali političke protivnike i zagorčavali život većini građana Beograda.

Ko je Isidora Stupar?

Inače, kako su mediji već pisali, Isidora Stupar sestra je ozloglašenog člana "vračarskog klana" Aleksandra Aleksića, poznatijeg pod nadimkom Kravica.

Posebno je zanimljivo što je mlada studentkinja u 2025, u toku blokaderske okupacije, proglašena za "mladu političarku godine".

Ona, međutim, reč nije rekla kada je na stranicama crne hronike obelodanjeno da se njen brat od tetke Kravica zalaže za zastrašivanje vlasnika firmi, kafića i restorana, nudeci im navodno usluge obezbeđenja i zaštite od "vračarskog klana".

A ko je Kravica?

Aleksandar Aleksić, zvani Kravica je označen kao vođa kriminalne grupe, uhapšene 3. februara u velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koja je u prethodnom periodu, kako se sumnja, maltretirala vlasnike firmi i lokala kako bi im platili reket u zamenu za zaštitu od tzv. vračarskog klana.

Kravica je na saslušanju je dao šokantnu izjavu "da je veliki protivnik vlasti u Srbiji", te da je zbog toga uhapšen?! Aleksandar Aleksić Kravica je sa svojom kininalnom grupom pretio i upozoravao vlasnike firmi, kafića i restorana da će ih, ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 evra godišnje, imati "posla" sa vračarskim klanom.