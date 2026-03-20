On je naglasio da ćemo nastaviti da punimo sva skladišta, kako bi se što više održao isti nivo rezervi.

- Ono što je takođe važno, ja ću u danima pred nama pričati sa Rusima, očekujem i razgovor sa predsednikom Putinom oko gasnog aranžmana koji ističe. Ako dobijemo po istoj formuli, to bi nam značajno olakšalo sve napore - rekao je predsednik.

Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da su naše rezerve gasa ukupno 587 miliona kubnih metara.

- Kod nas u Banatskom dvoru je 441 miliona kubnih metara, ostatak je u Mađarskoj. Dakle, da stane gas sutra, propusna moć naših cevi je 6 miliona kubnih metara gasa. Mi sve možemo da stabilizujemo ovim što imamo u rezervama. Nadam se da neće doći do prekida, ali sve možemo da podnesemo - rekao je on.

Predsednik je potom odgovorio i na "maštovite predloge" blokaderske opozicije, koji su tražili da država preuzme NIS u svoje ruke.