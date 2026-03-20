"OČEKUJEM I RAZGOVOR SA PUTINOM" Vučić govorio o situaciji sa gasom, pa odgovorio na blokaderske fantazije! Hoćete od Rusije da napravimo NEPRIJATELJSKU DRŽAVU?
On je naglasio da ćemo nastaviti da punimo sva skladišta, kako bi se što više održao isti nivo rezervi.
- Ono što je takođe važno, ja ću u danima pred nama pričati sa Rusima, očekujem i razgovor sa predsednikom Putinom oko gasnog aranžmana koji ističe. Ako dobijemo po istoj formuli, to bi nam značajno olakšalo sve napore - rekao je predsednik.
Predsednik Aleksandar Vučić je istakao da su naše rezerve gasa ukupno 587 miliona kubnih metara.
- Kod nas u Banatskom dvoru je 441 miliona kubnih metara, ostatak je u Mađarskoj. Dakle, da stane gas sutra, propusna moć naših cevi je 6 miliona kubnih metara gasa. Mi sve možemo da stabilizujemo ovim što imamo u rezervama. Nadam se da neće doći do prekida, ali sve možemo da podnesemo - rekao je on.
Predsednik je potom odgovorio i na "maštovite predloge" blokaderske opozicije, koji su tražili da država preuzme NIS u svoje ruke.
- Dakle, NIS nije prodao Aleksandar Vučić budzašto, nego vi blokaderi. Da li je to činjenica? Pa jeste. Ti si Bajatoviću bio sa njima tada, to je njemu bio najsrećniji dan. Kao i blokaderima. Šta sada hoćete, da napravimo od Rusije neprijateljsku državu? Jel to hoćete? Pa da imamo najskuplji mogući gas u ovom trenutku. To bi se desilo iste sekunde. Što to ne kažete narodu lažovi jedni! Država nije igračka, već veoma ozbiljna stvar. Ne, Rusi će da vam daju cenu gasa koju mi plaćamo 320 sada, a na tržištu je 730. Što to ne kažete ljudima u Srbiji - zapitao je on.