Slušaj vest

- Razumem zašto je ugao posmatranja Dušana Nikezića, potpredsednika SSP-a, na sve što se dogodi u Srbiji potpuno suprotan zdravom razumu - jer je za njega i kada su 2012. godine poraženi na izborima, to svakako bila loša vest. Iako je, na primer, za građane Srbije to bilo nešto najbolje što se dogodilo u prethodnim decenijama - istakao je ministar Mali, i dodao:

- Ta navika nerazmišljanja o dobrobiti građana ostala im je i u opozicionim redovima, pa tako svaku meru države kojih je bilo puno, kritizerski dočekuju na nož, iako su pre 15 godina itekako imali priliku da dokažu svoje umeće upravljanja državom. Nisu, jer nisu imali ni znanja, ni umeća, niti nameru da bilo šta korisno urade za građane Srbije. Lični profit koji je bio u fokusu tadašnjih političara na vlasti nije im ostavio prostora za smišljanje mera kojima bi se Srbija izvukla iz bankrota koji joj je pretio, za podizanje dostojanstva života građana među kojima je svaki četvrti bio bez posla, sa nezaposlenošću od 25,9 odsto. I dok je nezaposlenost građana rasla do rekordnog nivoa, raslo je i bogatstvo njihovog šefa Dragana Đilasa, koje je kao gradonačelnik Beograda povećao za 619 miliona evra.

On kaže da je to po Nikeziću skroz u redu.

- Ali mu zato mere države za držanje cene goriva pod kontrolom – nisu dobra vest. Nije mu dobro što država brine da se teret svetske energetske krize ne prevali na srpske poljoprivrednike preko cene dizela, što država preventivno deluje da se ne prenese i na sve druge građane preko cena hrane, brine da se divljanje cena nafte i naftnih derivata na svetskim berzama ne prelije na Srbiju na način da ugrozi poslovanje privrede, životni standard, sve što smo se mučili da podignemo iz pepela tokom prethodnih godina - napisao je Mali na zvaničnom fejsbuk nalogu.

Kako je naveo, Nikezića pre 2012. godine nije brinulo ništa osim kako da sačuva vlast, zaokupiran sopstvenim interesima na tržištu demagogija i obmana.

- Zašto tada nismo imali zaštitu interesa građana Srbije kada su grcali u nemaštini sa platama od 330 evra i penzijama od 204 evra? Bilo je tada toliko gorućih pitanja za rešavanje. I sva su nas sačekala. I rešavali smo ih. Jedno po jedno, jer za razliku od prethodne vlasti, mi svoja obećanja ispunjavamo. Plata u Srbiji je u decembru 2025. godine po prvi put u istoriji prešla hiljadu evra. U njihovo vreme, ponavljam, bila je 330 evra. Minimalna zarada, koja je u Nikezićevo vreme bila 15.700 dinara, danas je 551 evra, dok su penzije porasle sa 204 na 485 evra. Dakle, nesporno je da ljudi u Srbiji danas žive bolje, a njihova primanja rastu u realnom iznosu - istakao je Mali.

On podseća da poljoprivrednici danas u Srbiji imaju pravo na refakaciju akciza na dizel od 57,63 dinara po litru, što se zlonamerno prećutkuje.

- Prećutkujete i da je stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) u Hrvatskoj 25 odsto, kojom su opterećeni svi njihovi građani, ne samo oni koji toče gorivo. U Srbiji je PDV 20 procenata. Prećutkujete i subvencije Evropske unije hrvatskim poljoprivrednicima. Srpski poljoprivrednik, pak, danas iza sebe imaju svoju, jaku državu koja se brine o interesima svih građana, sa kojom su za stolom, rešavaju probleme razgovorom - napisao je Mali, i zaključio: