Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se sa Tatjanom Macurom, ministarkom bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženom za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena.

Tokom sastanka razgovarano je o dodatnom unapređenju odlične saradnje institucija Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti zaštite prava žena, borbe protiv nasilja u porodici, kao i o jačanju pravnog i institucionalnog okvira koji će obezbediti veću sigurnost i ravnopravnost žena.

Poseban akcenat stavljen je na razmenu iskustava i dobrih praksi, kao i na mogućnosti realizacije zajedničkih projekata koji će doprinijeti jačanju položaja žena u društvu.

Ministar pravde Srpske Goran Selak je istakao da su odnosi Republike Srpske i Republike Srbije od presudnog značaja za srpski narod, te da je institucionalna saradnja u svim oblastima i neophodna i prirodna.

- Saradnja Republike Srpske i Republike Srbije je kontinuirana, sadržajna i usmerena ka konkretnim rezultatima. Posebno je važno da zajednički delujemo u oblastima koje se tiču zaštite žena, borbe protiv nasilja i jačanja uloge žena u društvu - poručio je Selak.

Selak je naglasio da se u prethodnom periodu više puta sastajao sa zvaničnicima Republike Srbije, te da takvi susreti doprinose jačanju sveukupnih odnosa i otvaraju prostor za nove zajedničke inicijative.

- Naš cilj je da kroz zajedničke aktivnosti obezbedimo konkretnu podršku ženama i stvorimo društvo u kojem će njihova prava biti u potpunosti zaštićena - dodao je Selak.