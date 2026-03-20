Slušaj vest

Građanima je dobro poznato da niška blokaderska opozicija nema šta da im ponudi, ali zato koristi svaku priliku da traže raspisivanje vanrednih lokalnih izbora na koje bi opet izašli bez bilo kakvog programa za razvoj Niša i bolji život Nišlija, poručuju iz Gradskog odbora SNS u Nišu i dodaju:

"Tako i pravosnažnu, osuđujuću sudsku presudu Igoru Novakoviću za dela koja nemaju veze sa aktuelnom niškom vlašću i koja su se desila mnogo pre nego što je došao na funkciju predsednika Skupštine grada Niša pokušavaju da iskoriste da ukaljaju sve one ljude koji časno i marljivo obavljaju svoje dužnosti i da umanje rezultate koje smo do sada postigli.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Niš stoji čvrsto na stanovištu da je svako, bez obzira na funkciju koju obavlja ili je obavljao, pojedinačno i jednako odgovoran pred zakonima ove zemlje. Takođe se nikada nismo mešali u rad pravosudnih organa i uvek poštujemo sve njihove odluke, a svakom dobronamernom političkom delatniku u gradu jasno je da je gubitak funkcije po sili zakona direktna pravna posledica te osuđujuće presude.