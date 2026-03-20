"Mi ćemo nastaviti da čuvamo mir i stabilnost, iz Hrvatske neka nastave da prete, sve je u redu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

Vučić je komentarisao to što je na HRT-u moglo da se čuje da bi Srbija trebalo da pali traktore kao 1995. godine ako pomisli da aktivira rakete.

- Pa slušao sam i Kotromanovića koji već kaže kako će da tretiraju Beograd Himarsima. To je kod njih normalno. Kada oni govore da će da gađaju Beograd i da mogu da gađaju Beograd to je sve uobičajeno. Navike iz prošlosti, znate.