"Mi ćemo nastaviti da čuvamo mir i stabilnost, iz Hrvatske neka nastave da prete, sve je u redu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

Vučić je komentarisao to što je na HRT-u moglo da se čuje da bi Srbija trebalo da pali traktore kao 1995. godine ako pomisli da aktivira rakete.

 - Pa slušao sam i Kotromanovića koji već kaže kako će da tretiraju Beograd Himarsima. To je kod njih normalno. Kada oni govore da će da gađaju Beograd i da mogu da gađaju Beograd to je sve uobičajeno. Navike iz prošlosti, znate. 

- Neki narodi su sebe ubedili, kada su uz Amerikance, Engleze i Nemce pobeđivali Srbe u nečemu, da su mnogo hrabriji. Vi ste junaci, smo kukavice. Vi ste jaki, mi smo slabi.

whatsapp-image-20231202-at-5.30.03-pm.jpg
aleksandar vulin
untitled1222.jpg
Aleksandar Vučić (4).jpeg