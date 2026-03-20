Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je Angelini Topić osvajanje srebra na Svetskom atletskom prvenstvu u dvorani.

"Od srca čestitam na sjajnom uspehu i osvojenoj srebrnoj medalji u disciplini skok uvis na Svetskom prvenstvu u dvorani. Tvoj rezultat je dokaz koliko se upornost, rad i vera u sebe uvek isplate", naveo je Dačić i dodao:

"Hvala ti što svojim talentom, energijom i borbenošću donosiš radost i ponos Srbiji. Bravo, Angelina, Srbija je ponosna na tebe!"

