BRAVO ANGELINA! Dačić čestitao Topićevoj srebro na SP: Hvala ti što svojim talentom, energijom i borbenošću donosiš radost i ponos Srbiji
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je Angelini Topić osvajanje srebra na Svetskom atletskom prvenstvu u dvorani.
"Od srca čestitam na sjajnom uspehu i osvojenoj srebrnoj medalji u disciplini skok uvis na Svetskom prvenstvu u dvorani. Tvoj rezultat je dokaz koliko se upornost, rad i vera u sebe uvek isplate", naveo je Dačić i dodao:
"Hvala ti što svojim talentom, energijom i borbenošću donosiš radost i ponos Srbiji. Bravo, Angelina, Srbija je ponosna na tebe!"
