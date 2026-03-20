"Ovu lepu varošicu odavno je zagrlio Dunav, a ja želim da mi zagrlimo sve naše porodice, i ovde u Kladovu i u čitavoj Srbiji. Čula sam pre nekoliko dana da neki kandiduju politiku odlaska iz Kladova, da javno narod pozivaju da ostane, da oni već spremaju svoj odlazak. Kažu ne sviđa im se Kladovo, muka im je od ljudi koji ovde žive. Bogu hvala, Kladovo ima i kome da ostane i na kome da ostane, a u Kladovu ima i ko da ostane. Ovi ljudi neće da odu odavde i žele da se bore za svoj kraj. Žele da se bore za svoju opštinu, za čitav region i za svoju otadžbinu. Došla sam da im dam podršku u susret predstojećim lokalnim izborima koji će biti održani 29. marta. I posebno me raduje što vidim veliki broj aktivnih mladih ljudi koji znaju zašto su ovde zbog budućnosti svoje dece, zbog svoje budućnosti, zbog budućnosti Kladova", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: