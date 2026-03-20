Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, mere koje država preduzima povodom energetske situacije i u obraćanju javnosti podsetio da je država oslobodila 40.000 tona rezervi nafte, ističući da nema prostora za paniku.

- Spremni smo i da kompanijama ponudimo niže cene, da bi sve pumpe i u selima radile. Mi imamo svega dovoljno, puna snabdevenost se ne dovodi u pitanje, nema panike, ne sekirajte se, ima svega i biće svega. Imamo svega, pitanje je samo cene u ovom trenutku. U ovom trenutku nema problema sa snabdevenošću - kazao je Vučić.

Dodaje da je država donela kombinaciju mera sa ciljem da se ostvari najbolji ishod.

- Ono što smo rekli dakle u finansijskom smislu. Mi ćemo sada da uvozimo sve što možemo, da uvek držimo isti nivo rezervi koje držimo, i ono što je takođe važno, ja ću u danima pred nama, pričaćemo sa Rusima, pokušaću da pričam i sa predsednikom Putinom oko gasnog aranžmana koji ističe. Ako dobijemo po istoj formuli, to bi nam značajno olakšalo sve napore. Dakle, danas cena 212 dinara za dizel, a bila bi realno 257 dinara, imajući u vidu kotacijske cene. Sve to država nadomešćuje, ako krene da pada nafta smanjivaćemo, gledaćemo da izdržimo - rekao je predsednik.

Vučić je, između ostalog, jasno naglasio da neće biti ograničavanja kupovine goriva na pumpama, kao što je to urađeno u Sloveniji i Hrvatskoj.

U narednim nedeljama to se neće desiti! Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - jasno je rekao on.

Vučić je ipak naglasio da će, ako druge zemlje u regionu, posebno članice EU, preduzmu mere protiv vozača sa srpskim tablicama, uzvratiti istom merom.