Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, mere koje država preduzima povodom energetske situacije i u obraćanju javnosti podsetio da je država oslobodila 40.000 tona rezervi nafte, ističući da nema prostora za paniku.

- Spremni smo i da kompanijama ponudimo niže cene, da bi sve pumpe i u selima radile. Mi imamo svega dovoljno, puna snabdevenost se ne dovodi u pitanje, nema panike, ne sekirajte se, ima svega i biće svega. Imamo svega, pitanje je samo cene u ovom trenutku. U ovom trenutku nema problema sa snabdevenošću - kazao je Vučić.

Dodaje da je država donela kombinaciju mera sa ciljem da se ostvari najbolji ishod.

Aleksandar Vučić (1).jpeg
- Ono što smo rekli dakle u finansijskom smislu. Mi ćemo sada da uvozimo sve što možemo, da uvek držimo isti nivo rezervi koje držimo, i ono što je takođe važno, ja ću u danima pred nama, pričaćemo sa Rusima, pokušaću da pričam i sa predsednikom Putinom oko gasnog aranžmana koji ističe. Ako dobijemo po istoj formuli, to bi nam značajno olakšalo sve napore. Dakle, danas cena 212 dinara za dizel, a bila bi realno 257 dinara, imajući u vidu kotacijske cene. Sve to država nadomešćuje, ako krene da pada nafta smanjivaćemo, gledaćemo da izdržimo - rekao je predsednik.

Vučić je, između ostalog, jasno naglasio da neće biti ograničavanja kupovine goriva na pumpama, kao što je to urađeno u Sloveniji i Hrvatskoj.

U narednim nedeljama to se neće desiti! Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - jasno je rekao on.

Vučić je ipak naglasio da će, ako druge zemlje u regionu, posebno članice EU, preduzmu mere protiv vozača sa srpskim tablicama, uzvratiti istom merom.

- E možda ćemo nešto da uradimo, ako Slovenci kažu da onaj sa srpskim tablicama tamo mora skuplje da plati gorivo. Prvi dan kad to uvedu, eto njima skače cena drumarine i cene goriva. Samo čekam da to uradi zemlja EU. Mi se uvek ugledamo na njih, ali moj posao je da štitim interese Srbije, e jedva čekam da im uzmem više para. Ako mi nemamo isti tretman u Sloveniji, neće onda moji građani tamo skuplje da plaćaju, a njihovi da plaćaju ovde isto kao mi - rekao je Vučić.

collage copy.jpg
Aleksandar Vučić (5).jpeg
Aleksandar Vučić (2).jpeg
untitled1222.jpg