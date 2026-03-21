PROFESOR ANTIĆ O BLOKADERSKIM ZBOROVIMA: Skupi se njih 50 i odlučuju u ime opštine koja ima 150.000 ili više birača!
Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić govorio je o tzv. zborovima koje organizuju blokaderi ističući da tamo 50 ljudi odlučuje u ime 150.000 ili više birača sa jedne opštine.
- Tada je bilo jasno da dolazi neka totalitarna plima koja se sada prelila. Imate zborove građana... Vi mislite da je to daleko od vlasti? Pa nije - rekao je on i dodao:
- Skupi se njih 50 na opštini Zvezdara, a Zvezdara ima 150.000 ili više birača, i ovi odlučuju u ime opštine! I onda imate ljude iz demokratskog bloka koji se sad žale jer im uzimaju prostor, a učestvovali su u tim zborovima i govorili: "Ovo je odlično, ovo je narod, pobunjeni narod".
