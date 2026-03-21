Blokaderski medij N1 doživeo je hladan tuš u Majdanpeku od strane građana koje su intervjuisali. Naime, meštani ovog grada istakli su da su veoma zadovoljni stanjem u Majdanpeku.

- Majdanpek je jedan mali grad, prvenstveno rudarski grad. U jednom trenutku je na izlazu iz ovog grada pisalo: "Ko poslednji izađe, neka zatvori", sad je u poslednjih 7-8 godina ponovo oživelo. Ne odlazi se. Ovde, ne znam da li ste upućeni, je jako visok standard, naročito ljudi koji rade u rudniku, tako da se može kazati da je ovde život dobar, čak je i sadržajan. Dolaze ljudi sa strane, što je prvi put posle ne znam koliko godina - rekao je jedan gospodin.

Sa njim je bila saglasna sugrađanka:

- U Majdanpeku se odlično živi, pogotovo otkako je tu rudnik, dosta mladih se zaposlilo tako da se odlično živi.

Na pitanje šta još treba da bude bolje, ona je odgovorila:

- Što više prilika za mlade, da budu u ovom gradu i naravno su nam kadrovi u zdravstvu mlađi. Da dolaze mladi lekari kod nas da prosto imamo pomladak.

Jedan meštanin je pohvalio park koji je sređen.

- Možemo da se pohvalimo, evo grad nam je uređen sad, park nam je sređen. Grad nam je bio dobar i sa onim borovima kao što je ovde, ali dobro, sad je malo modernije, urađena je fontana i tako. Lep je - kazao je on.

Još jedan gospodin zadovoljan je stanjem u gradu.

- Ja sam ovde rođen, šta da vam kažem, u Majdanpeku meni je sve lepo - rekao je.