Blokaderski medij N1 doživeo je hladan tuš u Majdanpeku od strane građana koje su intervjuisali. Naime, meštani ovog grada istakli su da su veoma zadovoljni stanjem u Majdanpeku.

- Majdanpek je jedan mali grad, prvenstveno rudarski grad. U jednom trenutku je na izlazu iz ovog grada pisalo: "Ko poslednji izađe, neka zatvori", sad je u poslednjih 7-8 godina ponovo oživelo. Ne odlazi se. Ovde, ne znam da li ste upućeni, je jako visok standard, naročito ljudi koji rade u rudniku, tako da se može kazati da je ovde život dobar, čak je i sadržajan. Dolaze ljudi sa strane, što je prvi put posle ne znam koliko godina - rekao je jedan gospodin.

Sa njim je bila saglasna sugrađanka:

- U Majdanpeku se odlično živi, pogotovo otkako je tu rudnik, dosta mladih se zaposlilo tako da se odlično živi.

Na pitanje šta još treba da bude bolje, ona je odgovorila:

- Što više prilika za mlade, da budu u ovom gradu i naravno su nam kadrovi u zdravstvu mlađi. Da dolaze mladi lekari kod nas da prosto imamo pomladak.

Jedan meštanin je pohvalio park koji je sređen.

- Možemo da se pohvalimo, evo grad nam je uređen sad, park nam je sređen. Grad nam je bio dobar i sa onim borovima kao što je ovde, ali dobro, sad je malo modernije, urađena je fontana i tako. Lep je - kazao je on.

Još jedan gospodin zadovoljan je stanjem u gradu.

- Ja sam ovde rođen, šta da vam kažem, u Majdanpeku meni je sve lepo - rekao je.

Iz ovih izjava može se zaključiti da su blokaderski mediji praktično doživeli potop u Majdanpeku, te da ovaj grad ponovo živi zahvaljujući rudniku koji je spasao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ne propustitePolitikaPROFESOR ANTIĆ O BLOKADERSKIM ZBOROVIMA: Skupi se njih 50 i odlučuju u ime opštine koja ima 150.000 ili više birača!
Čedomir Antić (3).png
PolitikaPLAN ZA IZAZIVANJE HAOSA POSLE IZBORA! Blokaderi prave privatne vojske za zastrašivanje neistomišljenika
Petar Đurić nasilje blokadera
PolitikaNISU SE NI SASTALI, A VEĆ SE POSVAĐALI! Krah blokaderske koalicije "EU5": Bez jedinstva ni oko Evrope, uz previše optužbi i ružnih reči
Radomir Lazović, Zdravo Ponoš, Miki Aleksić, Pavle Grbović, Dragan Đilas
PolitikaBLOKADERKA KRIJE DA JOJ JE BRAT REKETAŠ ZVANI KRAVICA, ČLAN VRAČARSKOG KLANA!? Razdor među blokaderima na Starom gradu, "igru prestola" predvodi odbornica PSG
Aleksandar Aleksić Kravica Isidora Stupar PSG blokaderi