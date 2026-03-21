Slušaj vest

Predsednik će se obratiti kandidatima za odbornike u 10 lokalnih samouprava gde će se u sledeću nedelju održati izbori i ima veoma važnu poruku za njih.

Kapije Arene biće otvorene već od 14 časova, i očekuje se da će taj objekat biti pun.

Lider naprednjaka Miloš Vučević rekao je da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.

Danas veliki skup u Areni

- Slike iz "Arene" biće slike ponosa Srbije, predstavićemo koncept svih naših lista gde ćemo, pored opuštenije atmosfere, imati i radni deo. Biće i zabavnog i političkog dela. Predsednik Vučić i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i preneće ključne poruke, predstavićemo program Srbije 2030-2035, pričaćemo i o razvoju lokalnih samouprava, prvenstveno onih koje 29. marta izlaze na izbore. Ljudi će da vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema Cipiripija, Kaluđera i opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i građani mogu da razumeju šta je naša politika - kazao je Vučević, i dodao:

- Mi smo svi ucenjeni, uplašeni, naterani, čipovani da dođemo u Arenu i opet ćemo doći u Arenu. A vi poštovani blokaderi probajte da se skupite, radite vaš posao, jer vi ste slobodoumni građani. Naravno, govorim ovo cinično. U 21. veku, u doba društvenih mreža, iluzorno je pričati, a kamoli raditi takve stvari koje spominju. Mi smo stranka sa najviše članova i sa najvećom podrškom.

I ministar finansija Siniša Mali pozvao je građane da večeras dođu na miting SNS.

- Zajedno smo jači. Vidimo se danas u 16 sati u Beogradskoj areni - rekao je putem društvene mreže Instagram.

Nacionalna strategija "Srbija 2030", koju je pre dve nedelje predstavio Vučić, obuhvata deset ključnih tačaka za razvoj države, fokusiranih na ekonomski rast, infrastrukturu, tehnologiju i očuvanje stabilnosti. Glavni ciljevi su značajno povećavanje životnog standarda, plata i penzija, uz velika ulaganja u zdravstvo i ukidanje lista čekanja, obrazovanje, energetiku i brze pruge, kao i dalju digitalizaciju i razvoj veštačke inteligencije.