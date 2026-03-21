Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za renoimiranu nemačku publikaciju "Berliner Cajtung".

U intervjuu je predsednik Vučić izneo mišljenje da će Treći svetski rat biti teško sprečiti, jer je verovatno već počeo.

"Možda je već počeo, samo još ne govorimo o tome zvanično", rekao je on.

Prema rečima srpskog lidera, borba za naftu, gas, retke metale i minerale traje već dugo. Vučić je napomenuo da su Prvi i Drugi svetski rat u početku počeli kao regionalni sukobi.

Foto: Printscreen Berliner Cajtung

"Tek kasnije su izgrađeni veliki vojni i politički savezi, koji su se na kraju direktno sukobili" - dodao je predsednik.

Ranije je Vučić izjavio da veliki globalni sukobi tek počinju i da bi na kraju mogli dovesti do najgorih posledica u ljudskoj istoriji. Takođe veruje da nije nemoguće da će nuklearno oružje biti korišćeno u budućim sukobima.

Vučić je takođe obećao da će Beograd održati svoju vojnu neutralnost.

Kurir Politika/Berliner Cajtung

Ne propustitePolitika"DOBAR JE ŠAHISTA - TAKVI RAZMIŠLJAJU SEDAM ILI OSAM POTEZA UNAPRED": Gajović o talentu Aleksandra Vučića: "Predvideo je sukob između Izraela, Irana i SAD-a"
PlanetaKAKO BI MOGAO DA SE ZAVRŠI RAT SA IRANOM? Ovo su TRI moguća scenarija! Izrael žestoko lobira za kopneni napad, Tramp već bio spreman da izađe iz KRVAVE IGRE?!
PolitikaENERGETSKA STABILNOST ZAGARANTOVANA, DRŽAVA UVEK SPREMNA DA ZAŠTITI GRAĐANE Vučić uverio narod da nema ograničenja kupovine goriva na pumpama: "IMAMO SVEGA"
Politika"OČEKUJEM I RAZGOVOR SA PUTINOM" Vučić govorio o situaciji sa gasom, pa odgovorio na blokaderske fantazije! Hoćete od Rusije da napravimo NEPRIJATELJSKU DRŽAVU?
PolitikaDOK SVET STOJI U REDOVIMA - SRBIJA VOZI, SVI MIRNO SPAVAJU - ČAK I BLOKADERI! Svetska kriza jasno pokazala da je kormilo države u njegovim sigurnim rukama
Aleksandar Vučić Iran barel nafta gas skok cena NIS