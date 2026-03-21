Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić osvrnuo se na tragediju koja su u novogodišnjoj noći dogodila u jednom baru u švajcarskom skijalištu Kran-montana kada je u požaru poginulo 48 ljudi i zapitao se zašto tamo niko o nije protestovao protiv smene vlasti, dok su "u Srbiji dizali bune na društvenim mrežama".

- Pa da vidimo malo te društvene mreže kako funkcionišu. Koliko je bilo poziva na ustanak u Švajcarskoj kad je pušten čovek koji je sve bezbednosne mere prekršio i time izazvao požar u diskoteci pre par meseci i smrt ogromanog broja građana - oko 48 mladih ljudi je poginulo? Ne, nije bilo demonstracija, nije bilo ataka po mrežama... Znate, vi u jednom trenutku ne morate biti stručnjak da ne vidite da imate, ne znam, farmu botova u Belorusiji koja radi to - kazao je Antić tokom gostovanja u jutarnjem programu na jednoj televiziji.

Profesor Antić je takođe istakao da blokaderi nemaju politiku, već samo marketing!

- Ne možeš da imaš politiku na nivou visokih emocija. To može u trenutku da bude, ali politika mora da bude složena, mora da bude osmišljena, mora da bude trajna. I ne može politiku da stvara marketinški stručnjak. Ne može, zato što marketinški stručnjak treba nešto da promoviše, a vi morate ipak da budete vizionari. I to je priča o mandatu. Znači, mandat nosi odgovornost. Kad nemate mandat, kad vam plenum odlučuje, nema odgovornosti - ocenio je Antić.