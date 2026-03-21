Politički analitičar Dragomir Draža Anđelković, jedan od najvećih kritičara predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da mu studentska blokaderska lista "ne deluje kredibilno" i da su dosad njeni predstavnici pokazali da su prilično kontradiktorni.

"Na toj listi većina ljudi je "no nejm" što je ok, možda je bolje imati "no nejm" ljude nego neke koji su već profilisani pa da se oko njih svađamo, ali one koje prepoznajemo - to su uglavnom ljudi evroatlantske orijentacije, ljudi ko su nekritIčni prema EU... A sad smo došli u situaciju da su evrointergacije protivne Ustavu Srbije. Ne možeš da budeš i za EU i za Ustav Srbije", rekao je Anđelković za podkast "Bez pardona" i dodao:

"Ako si za Evropsku uniju bez promene Glave (poglavlja) 35 ti direktno kršiš Ustav Srbije, a kršenje Ustava je neprihvatljivo. Studenti su rekli da je Ustav ideologija - do daljneg - da su ustavobranitelji. Ta lista ne ukazuje na ustavobraniteljski princip jer ima mnogo ljudi koji to nisu, jer se zalažu za ulazak pod bilo kojim uslovima u Evropsku uniju.

Znači ta lista mi ne deluje kredibilno. Drugo, ne mislim da lista može da se pravi tako kako oni misle. Oni polaze od toga da poslanici nisu poslanici, već su delegati. Drugim rečima, da će poslanici glasati kako im plenumi kažu", istakao je analitičar.

