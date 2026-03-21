Slušaj vest

Slovenija se našla u velikom problemu zbog energetske krize prouzrokovane ratom na Bliskom istoku. Naime, na društvenim mrežama pojavile su se informacije da dizela na pumpama u Ljubljani i okolini gotovo uopšte nema.

- Ko god kreće na put u Sloveniju, a vozi dizelaša, neka vodi računa. Na pumpama u gradu ga skoro potpuno nema. Na auto-putu pored Ljubljane (ne znam za ostatak zemlje) takođe. Benzina ima. Srećno! - napisao je novinar Vladimir Banić.

Foto: Printscreen

I dok se Slovenija poput mnogih evropskih zemalja našla u ogromnom problemu zbog krize na Bliskom istoku, Srbija pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića ju je dočekala spremno.

Predsednik je odmah sazvao vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, nakon čega je javnosti predočio energetske mere koje su uvedene i još jednom pokazao kako se na odgovoran način vodi država.

Vučić je, između ostalog, jasno naglasio da neće biti ograničavanja kupovine goriva na pumpama, kao što je to urađeno u Sloveniji i Hrvatskoj.

- U narednim nedeljama to se neće desiti! Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - jasno je rekao on.

Vučić je ipak naglasio da će, ako druge zemlje u regionu, posebno članice EU, preduzmu mere protiv vozača sa srpskim tablicama, uzvratiti istom merom.