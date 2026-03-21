Na skupu Srpske napredne stranke koji se održava danas od 16 časova u "Beogradskoj areni" biće predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština, a prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

Na samom početku, voditeljka Silvija Slaming poželela je dobrodošlicu i najavila da je skup podrške Srpskoj naprednoj stranci uveliko počeo.

Reporterka Sara Butačević uključila se u emisiju uživo ispred beogradske arene:

- Građani se polako skupljjau. Od 18 časova očekuje se politički deo programa a Aleksandar Vučić se predstaviti strategiju, mi smo neposredno pred uključenje razgovarali sa građanima koji su došli na miting Srpske napredne stranke.

"UVEK ĆEMO PODRŽATI NAŠEG PREDSEDNIKA VUČIĆA, NEMAMO BOLJEG!" Veliki broj građana se okupio na skupu SNS-a - Nikad više ljudi u Beogradskoj Areni Izvor: Kurir televizija

Ekipa Kurira razgovarala je sa okupljenim građanima, a kako su istakli, uvek će biti tu da podrže svoju zemlju i predsednika Vučića:

- Srpska napredna stranka treba da radi kao i do sada. Mi smo uvek tu da ga podržimo. Pogotovo u ovakvim vremenima, očekujem da će biti dosta ljudi koji će da razumeju poltiku našeg predsednika - ispričao je građanin koji je došao na miting.

Reporterka Jelena Tašković istakla je da program počinje u 16 časova, ali su kapije arene bile otvorene od 14 časova. Kako naglašava veliki broj ljudi se okupio:

- Kako je najavljeno, očekuje nas politički i zabavni program. Postavljena je bina sa instrumentima. Oko 18 časova je planirano da se obrati predsednik Vučić. On će takođe azgovarati i sa građanima.

Lazar Stojanović nalazise na severnom ulazu u beogradsku arenu, kako tvrdi, ptrognozira se d aće biti više od 18.000 ljudi. Građani svih starosnih doba došli su da podrže predsednika Vučića:

- Iza mene se čuju srpske patriotske pesme, a veliki špalir građana nosio je zastavu Republike Srbije. Postavljeni su beli šatori gde se građani mogu osvežiti, kao i mobilni toaleti. Arena nije dovoljna da podrži ovoliki broj građana, ne znamo da li će svi stati.

Naziv skupa "Srbija, naša porodica" opisuje najveći izazov današnjice

Srđan Barac kaže da je godinu ipo dana trajalo razaranje porodice, te da je naziv skupa "Srbija, naša porodica" upravo pravi izraz za dešavanja u našoj zemlji:

- Porodica je glavna karika društva, a naše porodične vrednosti su rastakane. Unižavaju se porodični efekti koji su bili stubovi sveta. Ovaj slogan je jako dobro osmišljen. Moramo da shvatimo da smo svi mi porodica i da moramo svi zajedno da živimo.

Aleksandar Lukić kaže da se rezultati izbora pokazati kakvo je stanje u društvu, te kakav statu su narodu imaju politički subjekti:

- Ovaj skup predstavlja uvodni skup u republičke izbore. Pokazaće i da li koalicija na vlasti može da okupi veći broj ljudi. Govori se o tome da su ljudi naterani da dođu na skup. Mislim da ovde o tome nije reč, ovi ljudi nisu naterani da dođu na skup. Postoji ogroman broj ljudi koji želi da podrži političku ideju koju smatra dobrom. Takvi ljudi dolaze na ovaj skup.

Rekontrukcija vlade

Dodaje i da predsednik Srbije ne može ništa da učini ukoliko nema dobre saradnike, te da mu njegovi saradnici omogućavaju da ostvari ideje koje ima:

- Mislim da predsednik to ume da radi i da ima osećaja. Zbog toga povremeno utiče da dolazi do promena u politici. Kada se formira nova vlast, kaže se da je sto dana dovoljno da se vidi da li vlada ide u dobrom smeru. Ova trenutna vlada ima godinu dana. Vučić je pre mesec dana kritikovala trenutnu vladu a to znači da on ima određene informacije. Ukoliko je najavio rekonstrukciju, to znači da je neophodno da dođe do promene.

Reporterka Jelena Tašković uključila se u emisiju govoreći da je atmosfera u Areni poprilično energična, te da se očekuje dolazak zvaničnika Vlade Srbija:

- Ovde se čuje velika buka, ljudi skandiraju. Podsetiću još jednom da će predsednik Vučić govoriti o "Strategiji 2030.", koju je nedavno i predstavio. Arena je puna i gotovo da više nema mesta. Atmosfera je uzavrela, a ljudi su energični - istakla je u svom uključenju.

