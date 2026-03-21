Slušaj vest

Dok se na visokom političkom nivou lome koplja oko strateških pitanja, prava bitka seli se tamo gde život počinje – na lokal. U nedelju, 29. marta, deset opština u Srbiji postaje političko poprište koje će odrediti dalji kurs zemlje. Da li su ovo samo redovni lokalni izbori ili prvi pravi test za vlast i opoziciju nakon novembarskih potresa? Od rudarskog Bora do srca Šumadije, više od 220 hiljada građana odlučuje ko će upravljati njihovim ulicama, školama i budžetima.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović bili su Branko Pavlović, advokat, Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika vlade i član predsedništva Socijalističke partije Srbije, Perko Matović, savetnik ministra informisanja i Stefan Srbljanović, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava.

- Izbori nemaju lokalni karakter, posebno jer dolaze kao neki uvod u parlamentarne i predsedničke izbore koji nas očekuju uskoro. Broj građana koji ima pravo glasa na ovim izborima jeste nešto više od 250 hiljada ljudi. To govori u prilog tome da ovi izbori sada imaju jedan nadlokalni karakter - rekao je Srbljanović.

"Da li je Studentska lista dobar politički protivnik vladajućoj koaliciji?"

On navodi da veruje da su ovi izbori prilika da se proveri raspoloženje građana.

- Posle svih ovih događaja prethodne godine koji su i obeležili godinu i nas, prilika je da vidimo na koji način narod razmišlja i koje su to politike kojima će dati poverenje. Da li je Studentska lista dobar politički protivnik vladajućoj koaliciji? Ne bih govorio svoje mišljenje trenutno jer imaćemo te izbore sada. Glasovi koje ima Studentska lista se nekako prepliću i teško je izmeriti trenutno kolika je nihova podrška ali i velika je borba za te glasove između opozicije - dodao je on.

Kako kaže Ibrahimović, lokalni izbori su test svačije politike.

- Bez obzira što mi mislimo da ovo nisu lokalni izbori nego da prevazilaze taj nivo i gledaju na buduće parlamentarne izbore, ja sam sigiuran da građani ne glasaju za velike parole u lokalnim izborima. Kredibilitet ljudi koji su nosioci određenih političkih funkcija i projekata jeste važan kada nekome dajete glas. Teško je kada ste novi i kada nemate neku istoriju, Studentska lista je trenutno u magli - objašnjava Ibrahimović.

On navodi da je izvesnost važna za građane, misli i na lokal ali i na Republikugeneralno.

- Sada pričamo o jednom veoma složenom geopolitičkom vremenu u kome je zaista neophodno od lokala pa na Republičkom nivou da imamo jednu vrlo odgovornu vlast koja ume strateški da planira i koja ume da predvidi krizne momente. Prethodnih decenija smo pričali o globalizaciji tržišta i tome da država ne sme da se meša u tržište, da će tržište samo da reguliše i cene i stabilnost ali evo ova vremena pokazuju da je učešće države u ekonomskom smislu kada su krizni momenti izuzetno važno i presudno kako se sve ne bi prelilo preko leđa građana - dodaje Ibrahimović.

"Važno je da uvažavamo suprotna mišljenja"

Pavlović kaže da se 15. marta 2025. godine činilo da će se i vreme meriti po tom datumu i da će on promeniti sve ali kao što vidimo nije tako.

- Postoji nedostatak ideja i koncepata. Loše je što se energija ispraznila ali nije samo stvar u tome, dobro je što su se građani smirili. Ipak to ne znači da se Srbija još uvek izlečila od mržnje. Mržnja jednostavno ne može da vam stvori temelj za izgradnju bilo čega. Važno je da se uvažavamo kada imamo potpuno suprotna mišljenja, tada je bitno da biramo reči - rekao je Pavlović.

Kako kaže, trenutna vlast je proživela mnogo tehnika i ima znanja koje opozicija nema.

- Ja imam problem sa ukrupnjivanjem opozicija jer je to duboko nedemokratski princip. Ja ne razumem zašto postoji milion malih stranaka koji su recidivi Demokratske stranke. Oni u principu misle svi isto i oni samo drže neku vrstu monopola nad opozicijom od nekih ljudi koji bi možda u tom prostoru uradili nešto mnogo pametnije, ima sigurno neko među mladim ljudima - objašnjava Matović.

On smatra da ima previše recidiva Demokratske stranke.

- Trebalo bi da se napravi neka vrsta stepenastog cenzusa za njih ako će pokušati sa 700 stranaka da izađu na izbore. Ja duboko verujem u parlamentarnu demokratiju ali i nacionalno odgvornu i socijalno stabilnu zemlju. Moje mišljenje je da opozicija nema profilisanu političku dimenziju. Spski narod ima političku zrelost - rekao je Matović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs