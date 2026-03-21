- Da li je moguće da smo počeli da delimo decu, jel valjda deca ćacija nisu deca. Jako me je potreslo, ja sedam dana nisam mogla da izbacim tu misao iz svoga uma, iz svoje duše, ono što su uradili malom Andreju pojedini mediji, dečaka kog je posetio predsednik. Vidite, u pitanju je bolestan dečak, čije je zdravstveno stanje vrlo složeno - rekla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski je zapitala gde su prag i granica, da nekome padne na pamet da ismeva bolesno dete.

- Sa tih istih medijskih platformi salve uvreda i komentara, stizali su na račun države, gde su oni tobože brinuli za roditelje-negovatelje. A da li ste brinuli malo o Andrijinim roditeljima i kako je njima bilo kada ste ismevali bolesno dete, samo zato što se to dete obradovalo predsedniku Srbije - rekla je ministarka.

Naglasila je da su za nju sva deca ista, i da svako dete podjednako ova država želi da zagrli.