Pavlović je izjavio da će lokalni izbori 29. marta u deset gradova i opština širom Srbije pokazati ko je radio sistematično i za građane, ko ima politiku i ko je gradio u tim mestima, a sa druge strane, ko vodi kampanjsku politiku i preti oružijem ako ne pobedi na izborima.

- To što je Voštanić na N1 otvoreno pretio oružjem ako njegovi saborci ne pobede na izborima 29. marta imali smo i u Nišu 1. marta, kada se okupio mali broj ljudi, a na protestu su pretili razapinjanjem predsednika Aleksandra Vučića - podvukao je Pavlović tokom gostovanja u "Novom jutru" televizije Pink.

On je istakao da prilikom njegove nedavne posete Nišu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovorao o svim razvojnim projektima i da se nastavljaju investicije u inovaciju infrastrukturu, aerodrom, novo niško porodilište i vrtiće.

- Na prostoru gde se nalaze naučno tehnološki park i tehnički fakulteti, Niš razvijamo u smeru inovacionog distrikta u kome ćemo otvoriti i drugu zgradu naučno tehnološkog parka i još poslovnih zgrada. Naučno tehnološki park 1 već dobro radi, a nadam se da u NTP 2 već ove godine počne da radi Institut za regenerativnu medicinu u koji ćemo iz sveta da vratimo pametne ljude. Pred dobijanjem smo građevinske dozvole za porodilište, a pored vrtića koji smo početkom godine otvorili, gradićemo još dva ove i dva naredne godine. Kada se završe pregovori sa kineskom kompanijom sa kojom imamo zaključen memorandum o saradnji krećemo u produženje glavne piste, izgradnju kontrolnog tornja i još jedne zgrade terminala, pored nove koju smo već izgradili, tako da niški aerodrom dobije kapacitet za milion i po putnika - izjavio je gradonačelnik.

Dovođenje američkih kompanija u Niš

Komentarišući svoju nedavnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama i susrete sa privrednicima i kongresmenima Pavlović je izjavio da je vrlo važno da se uspostavljaju dobri kontakti u najvećoj ekonomiji sveta.

Gradonačalenik Niša u poseti SAD Foto: Kabinet gradonačelnika Niša

- Osnovani cilj je privredna saradnja i pokušaj dovođenja američkih kompanija u Niš. Ljudi našeg porekla vole da deo svojih sredstava usmere ka svojoj zemlji, a industrija kamiona može da radi sa bilo koje tačke na zemaljskoj kugli. Oni idu ka modernizaciji i žele osnovati softversku kompaniju koja će raditi na primeni veštačke inteligencije - kaže Pavlović.

Upitan da li je Draganu Miliću, koji smatra da drži monopol na sastanke sa američkim kongresmenima, zasmetala njegova poseta SAD, gradonačelnik Niša rekao je da je Miliću trn u oku što je razgovarao sa kongresmenima, ali da više treba da mu smeta to što je Medijana najneuspešnija opštinska vlast u Srbiji, upravo zbog Milića koji im je idejni vođa.

- Milić govori o siromaštvu, a ima platu 3.500 evra. A koga su oni zaposlili, kog investitora su doveli? Mi smo za 12 godina broj nezaposlenih smanjili sa 36.000 na 16.000, a broj korisnika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad je prepolovljen, zaključio je Dragoslav Pavlović i dodao da se radi o Instagram opoziciji, koji samo znaju da se snimaju, a da je uklanjanje Milića s mesta direktora klinike dobar potez jer je donosio aparate koji nisu akreditovani kod nas i dovodio strane lekare koji nisu imali pravo da rade u zdravstvu Srbije, a na klinici postavio čudne simbole koje niko ne razume.