KURIR TELEVIZIJA UŽIVO ISPRED BEOGRADSKE ARENE! Pogledajte kako izgledaju pripreme za veliki skup SNS-a! Pristigli građani svih starosnih doba
Može se reći da su vrata Beogradske arene za građane otvorena. Kakva je atmosfera, kakva je situacija kao i koji je broj građana prisutan ali i koji se očekuje, u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović otkrio je reporter Kurira Lazar Stojanović koji se nalazi ispred Beogradske arene.
Arena je bila ukrašena balonima u bojama srpske zastave kao što je bilo i najavljeno a sam prostor izgleda veličanstveno, u susret predstojećem događaju sve je već spremno.
- Građani se okupljaju u sve većem broju oko Arene. Prisutni su građani svih starosnih doba, ima mlađih, ima i starijih kao i dece. Mogu se primetiti i redari u fluroscentno zelenim prslucima koji vode računa da sve protekne u najboljem redu. Naravno tu je i policija a naglasio bih da su ispred arene postavljeni i beli šatori gde okupljeni mogu popiti vodu, ima i mobilnih toaleta - rekao je Stojanović.
Navodi da su iz organizacije spomenuli da su postavljeni i zvučnici.
- Ukoliko neko ne može da prisustvuje skupu govore može da čuje i napolju. Najavljen je veliki broj posetilaca tako da se ne zna da li će svi stati u Arenu - dodaje.
