Čak 75 odsto lekara iz kulske opštine svojim potpisom stalo je uz listu "Aleksandar Vučić - Kula naša porodica", na predstojećim lokalnim izborima.

"Takav procenat podrške u jednoj struci retko se viđa i jasno ukazuje na snažnu konsolidaciju i jedinstvo unutar medicinske zajednice. U političkom smislu, to predstavlja ozbiljan impuls u finišu kampanje i podsticaj patriotskoj koaliciji, retko se viđa i jasno ukazuje na snažnu konsolidaciju i jedinstvo unutar medicinske zajednice", piše portal Naše mesto.

Na dokumentu koji je potpisan 17. marta u Kuli, nalaze se imena, kako piše ovaj portal, uglednih stručnjaka iz različitih oblasti medicine. Ovakav spisak imena prevazilazi uobičajene političke okvire i dodaje dimenziju struke i autoriteta.