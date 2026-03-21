SVE JE SPREMNO ZA VELIKI SKUP U ARENI! Vijore se zastave, narod se polako okuplja, a POGLEDAJTE euforiju pred sam početak! (FOTO, VIDEO)
Danas, sa početkom u 16 časova, održava se veliki skup Srpske napredne stranke (SNS) u "Beogradskoj areni", a kako se može videti sa lica mesta, veliki broj građana je došao da podrži predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji će se obratiti građanima.
Predsednik Vučić se takođe obraća i postavljenim kandidatima za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.
Sat vremena pre skupa ispred Arene je ogromna gužva. Veliki broj ljudi se kreće ka ulazima u halu, gde će u 16 časova početi skup.
Vijore se zastave Srbije, ali i zastave sa likom predsednika Vučića.
Situacija u Areni
Kako se može videti, i u Areni se okupio veliki broj građana, a situacija je vesela, u iščekivanju skupa da počne.
Sve je spremno za skup!
Sve uživo možete pratiti u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs