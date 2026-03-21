Slušaj vest

Veliki skup Srpske napredne stranke u "Beogradskoj areni", blokaderi su iskoristili da po ko zna koji put ponize sopstveni narod.

Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić i blokaderska novinarka Biljana Lukić pokazali su svojim izjavama na "Iksu" da su za njih svi oni koji podržavaju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića - stoka.

Sve je počelo od lidera Kreni-Promeni pokreta Sava Manojlovića koji je izjavio da Vučić organizuje miting u Areni kako ljudi koje dovede ne bi imali gde da pobegnu iz zatvorenog prostora!?

Na to je reagovao Ješić sramnom izjavom.

Objava Gorana Ješića na X Foto: Printscreen X

"Stoka se zatvara u tor i sasvim je u redu što to radi. Treba da izaďu, upadnu u tuď posed, unište letinu? Bravo Vučiću", pokušao je da bude duhovit i sarkastičan Ješić.

Oglasila se potom sličnom retorikom i Lukićka.

Objave Biljane Lukić na X Foto: Printscreen

"Kapiram logiku amoralnih koji su sklopili pakt s đavolom, pa idu na mitinge da odrade pokupljeni kajmak, ne kapiram kako se od svih onih sužanja koji "moraju" u bus pa u ograđeni obor da aplaidiraju, niko ne pobuni, kako ne vikne bar: "ua", da dokaže sebi da je čovek, a ne stoka", poručila je blokaderka.