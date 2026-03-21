Slušaj vest

Decenijama smo slušali obećanja o bagerima koji nikako da stignu i o putevima koji postoje samo na papiru. Danas, Srbija više ne liči na sebe od pre 13 godina. Od brzih pruga koje spajaju gradove za pola sata, do tunela kroz planine koje su nekada bile nepremostive prepreke. Više nije pitanje 'da li ćemo izgraditi', već 'šta gradimo sledeće'. Večeras otvaramo mapu nove Srbije – od EXPO 2027 kompleksa do Nacionalnog stadiona. Da li je ovo infrastrukturni bum koji će nas uvesti u red najrazvijenijih zemalja Evrope?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović su Đorđe Dabić, državni sekretar ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Marko Miškeljin,Centar za društvenu stabilnost, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Bojan Borovčanin, predsednik udruženja nacionalne inteligencije "NIT".

Srbija se nekada merila satima čekanja u kolonama i ruiniranim prugama na kojima su vozovi bili relikvije prošlosti. Danas, mi smo zemlja u pokretu. Spajamo istok i zapad, sever i jug, ali pre svega – spajamo ljude.

- Toliko toga ima da se napomene šta je sve urađeno prethodnih godina, današnji skup u Areni je nešto što će građanima značiti, a ja pozivam građane da pogledaju o čemu će predsednik danas govoriti. Sada ćemo imati priliku da čujemo dodatne detalje o programu "Srbija 2030-2035" koji je predsednik izneo pre oko 7 dana - rekao je Dabić.

"Predsednik će tražiti maksimalno zalaganje i pobedu"

On navodi svako selo voli da čuje predsednika kako ga spominje u kontekstu autoputeva i izgradnje objekata.

- Važno je pomenuti da ćemo danas videti ko su neki od kandidata u 10 opština u kojima se održavaju izbori. Pretpostavljam da će predsednik tražiti maksimalno zalaganje od ovih opština kao i pobedu u svih 10 opština. Šta predsednik želi da kaže okupljenima svakako ćemo čuti za par sati - dodao je on.

Foto: Kurir Televizija

Kako kaže Miškeljin, veliki planovi se mogu ostvariti ako imate pravi plan i želju da ga sprovedete.

- Važno je držati se takvog pravog plana u turbolentnim vremenima koja nam slede. Program Srbije za 2030-2035. godine se pomalo razlikuje od prethodnih programa jer ima i geopolitički element u sebi - rekao je Miškeljin.

Foto: Kurir Televizija

Borovčanin smatra da u Srbiji postoji velika razlika sada i pre 15 godina.

- Po meni je najbitniji nacionalni preporod i počeli smo da veičamo naš srpski identitet, ko smo, ša smo i odakle dolazimo. Nadam se da će mladi ljudi pogledati prošlost. Istorija treba da nas nauči tome da na ovakvim putevima uvek možemo biti na nekoj litici koja nas ože odvesti u neku propast iz koje nema povratka - kaže Borovčanin.

On navodi da sada možemo da vidimo opozicionu strukturu koja sada ne može da se složi sama sa sobom.

- Ne mogu da se slože kako će doći do vlasti. Ide se u nove pregovore i mislim da je vreme za nove ideje, ciljeve i vizije jer ovo do sada što smo videli na lokalnim izborima jeste samo vraćanje u prošlost. Ne vidim konkretne ideje i planove sada kod opozicije - dodaje on.

Foto: Kurir Televizija

"LJudi glasaju zbog problema koji su njima bitni"

Đurić kaže da postoje određene stvari koje ne bi trebale da se dešavaju u politici, navodi da je to zbog toga što nemaju efekta a ne zbog ograničenja.

- Pravi se referendumska atmosfera na lokalnim izborima, ne vidimo bavljenje samim lokalnim sredinama i problemima iz lokalne zajednice nego se negde odmeravaju snage kako će proći parlamentarni izbori. Nova opozicija bi morala da krene da pretstavlja svoje ljude i svoj program. Ljudi nisu toliko zainteresovani za političke programe i mnogo njih ne glasa zbog politike već zbog problema koji je njima bitan - objašnjava Đurić.

Kako kaže, često se dešava da ljudi glasaju i zbog harizme ili simpatičnosti određenih ljudi.

- Pitanje je uopšte koliko ljudi je pročitalo politički program bilo koje stranke, bilo kojeg političkog aktera. Važno je da izaberete šta vama odgovara i šta vi želite. To je generalno taj nivo političke borbe svuda, u celom svetu. Vrlo retko imate političku borbu u teorijskom smislu, da oba suparnika predstave svoje programe pa da se glasa za bolju ideju, to se retko dešava - objašnjava Đurić.

Kako kaže, kada pogledamo prethodnu vlast odmah možemo i videti zbog čega je zamenjena.

- Ono što jeste dobro je da predstavite šta želite da uradite. Svaka kampanja nije samo kampanja već i jedan određeni test, kada obećate da uradite neke stvari a onda ih ne uradite platićete za to u sledećoj kampanji. To je dobra stvar demokratije, izbori u određeno vreme. Treba biti obazriv sa obećanjima posebno u trenutnom geopolitičkom vremenu - dodaje on.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs