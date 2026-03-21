Pred veliki skup SNS u Beogradskoj areni okupio se ogroman broj građana.
"OJ KOSOVO, KOSOVO" SE ORI U ARENI! Sjajna scena iz prepune hale, narod došao da pruži podršku politici predsednika Vučića (VIDEO)
Arena je dupke puna, a ispred je i dalje veliki broj građana, što svedoči o ogromnom interesovanju za ovaj skup.
U hali se ori pesma "Oj Kosovo, Kosovo", kao i usklici podrške predsedniku Aleksandru Vučiću.
Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti i imaće posebnu poruku za kandidate na lokalnim izborima koji se održavaju sledeće nedelje u deset opština.
