Slušaj vest

Direktor "Pošte Srbije" Zoran Anđelković izjavio je povodom lokalnih izbora koji će se održati 29. marta, da veruje da će Srpska napredna stranka pobediti u svih deset mesta zbog toga što predsednik Srbije Aleksandar Vučić razvija državu sa novim inovacijama, infrastrukturom i povećanjem plata i penzija, za razliku od blokadera koji bi, kako kaže, državu da unazade.

„Iz onoga što ja vidim na terenu, a obišao sam svih deset opština gde će biti izbori, potpuno sam ubeđen da će SNS pobediti u svih deset mesta. Vučić ovde vuče državu napred sa novim inovacijama, sa Beogradom na vodi, sa mostovima, putevima, novim fabrikama, novim radnim mestima, sa povećanjem plata, penzija, a oni vuku nazad. Oni bi hteli da budemo u 19. veku i još bi nas koji podržavamo politiku Aleksandra Vučića da pobiju i da gaze", rekao je Anđelković za Pink TV.

Ukazao je da pojedini ljudi koji žele da dođu na vlast, među kojima je i Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta, već 15 meseci imaju radikalne izjave u kojima poručuju da „ako nam ne predaju vlast mi ćemo da pucamo".

„To je retorika koju mi slušamo već 15 meseci, imaju radikalne izjave u smislu 'uzećemo oružje ako ne pobedimo', 'ako nam ne predaju vlast mi ćemo da pucamo', 'ako uzmemo vlast mi ćemo da ih bacamo u katran' ", rekao je Anđelković.

Dodao je da su te izjave, kao i izjave u kojima se preti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj deci sramotne.

Redovni lokalni izbori raspisani su za odbornike Skupštine grada Bora i skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za gradsku opštinu Sevojno i oni će se održati naredne nedelje, 29. marta, prenosi Tanjug.