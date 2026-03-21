Ana Brnabić kaže da je Arena puna i da je presrećna atmosferom na velikom skupu Srpske napredne stranke.

- Velika zahvlnost našem narodu. Pokazali su kakvu podršku pružaju, pre svega, našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je to zaslužio - rekla je ona.

Kaže da neće da prejudicira rezultat lokalnih izbora.

- Nama ja važno da damo sve od sebe da svaki dan pokažemo koliko nam je važno da razgovaramo sa građanima - rekla je ona.

Dodala je da je neko morao ozbiljno da radi da ne bismo osećali krizu zbog rata na Bliskom istoku.