OGLASILA SE ANA BRNABIĆ IZ ARENE "Blokaderi traže podršku od stranaca, a mi od ovih ljudi"
Ana Brnabić kaže da je Arena puna i da je presrećna atmosferom na velikom skupu Srpske napredne stranke.
- Velika zahvlnost našem narodu. Pokazali su kakvu podršku pružaju, pre svega, našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je to zaslužio - rekla je ona.
Kaže da neće da prejudicira rezultat lokalnih izbora.
- Nama ja važno da damo sve od sebe da svaki dan pokažemo koliko nam je važno da razgovaramo sa građanima - rekla je ona.
Dodala je da je neko morao ozbiljno da radi da ne bismo osećali krizu zbog rata na Bliskom istoku.
- Blokaderi traže podršku od stranaca, a mi od ovih ljudi - poručila je ona.
