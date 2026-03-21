SNAŽNE PORUKE PODRŠKE PREDSEDNIKU VUČIĆU! Građani još jednom pokazali KOGA biraju i zbog čega na velikom skupu u Areni, pogledajte veličanstvene prizore! (FOTO)
Danas, sa početkom u 16 časova, održava se veliki skup Srpske napredne stranke (SNS) u "Beogradskoj areni", a kako se može videti sa lica mesta, veliki broj građana je došao da podrži predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji će se obratiti građanima.
Euforija i veličanstveno raspoloženje je vidljivo među okupljenima i u Areni — koja je dupke puna i ispred Arene, te su u jednom trenutku okupljeni zapevali "Oj Kosovo, Kosovo", kao i usklici podrške predsedniku Aleksandru Vučiću.
Građani su kao i uvek došli da pruže podršku predsedniku pred lokalne izbore u 10 opština, te su sa sobom poneli transparente kojima su još jednom pokazali da su uz svog predsednika i Srbiju koja samo ovako može da ide napred!
Predsednik Vučić se takođe obraća i postavljenim kandidatima za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.
