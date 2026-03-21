Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni" nalazi se više od 30.000 ljudi, prema nezvaničnim procenama.

Ogroman broj građana došao je kako bi prisustvovali skupu, ali i kako bi podržali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Međutim, još veći broj građana okuplja se ispred "Beogradske arene". Prema nezvaničnim informacijama, ispred se nalazi nešto više od 30.000 ljudi.

Inače, na skupu Srpske napredne stranke u "Beogradskoj areni" biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Kandidatima će se obratiti i predsednik Aleksandar Vučić, koji ima veoma važnu poruku za njih.