Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je na veliki skup Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni", na kom se predstavljaju kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Vučić stigao u "Arenu"

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u prepunu "Beogradsku arenu", a njegov dolazak propratio je gromoglasan aplauz i ovacije "Aco, Srbine".

- Dobro veče, Arena. Dobro veče građani Srbije, dragi prijatelji - rekao je predsednik na početku, dok su okupljeni građani sve vreme uzvikivali "Aco, Srbine" i "Pobeda".

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku i na nečemu što nisam doživeo do sada u svojoj karijeri - rekao je Vučić zbog ovacija koje su trajale gotovo deset minuta.

- Predstaviću šta nam je to plan i ideja. Pre svega uz ogromnu zahvalnost vama i onima koji nisu mogli da uđu u Arenu hoću da pozdravimo ogromnim aplauzom Ivicu Dačića, koji večeras nije fizički sa nama i sve naše druge koalicione partnere s kojima zajednički bijemo ovu bitku.

- Ispred sebe vidim jedan transparent, mi koji smo mnogo puta dolazili u Arenu znamo da je to nivo 400. Neko je na njemu napisao 15.03.2025. Piše "samo smo stajali, gledali vas i pobedili".

- Vi koji ste taj transparent istakli stali ste u srcu Beograda i rekli "mi smo na braniku otadžbine, nikog ne vređamo ali smo tu i ne damo našu Srbiju. Sačuvali ste i odbranili našu Srbiju.

- Treba da vidimo šta treba da uradimo za naše ljude. Otići ću da svega nekoliko minuta razgovaram sa kandidatima i onima koji su predstavnici ovih opština, a zatim ću vam ja predstaviti naš plan za budućnost - rekao je Vučić i dodao da nikad u životu ovakvu atmosferu nije video i doživeo.

- Moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština je - ne možete da se ponašate kao do sada, jer ljudi hoće da ih čujete, saslušajte njihove probleme. Ako sam ja, koji sam ponosan na to kakav smo KC u Beogradu uradili, stao da sagledam probleme u borskom zdravstvenom centru, ili u Kuli, onda i vi to morate da radite svakog dana. Zato smo počeli da menjamo sebe, ljude, one koji nas predstavljaju u opštinama, menjaćemo i vas ukoliko ne budete hteli da saslušate ljude i njihove muke.

- Možemo da izgradimo hiljade kilometara puteva, hale, ali ljudi nas neće poštovati ukoliko njih ne čujemo i šta su njihove potrebe. Zato vas molim da obiđete njih u narednih 7 dana, da vide vašu marljivost i posvećenost i da želite i sebe da menjate. Neće ljudi izabrati promene na lošije, već one koji svako njihovo selo mogu da dovedu na viši nivo života. Moja poruka za vas je - Borite se za ljude! - poručio je Vučić.

- Jedan veliki pozdrav za našeg Andriju. Izboriće se on. Dečak junak! - rekao je Vučić.

- Oni koji žele vlast u našoj zemlji ne mogu da podnesu bolesnu decu, već su im i oni meta napada. Zbog svega što su prethodnih dana radili i danas, nazivali nas "stokom i đubradima". Ja na sve to kažem hvala njima i hvala vama što ste u stanju to sve da izdržite, da budete pristojni i da im na to nikada ne odgovorite. Ali da znamo kako da sačuvamo Srbiju od takvih koji bi je očas posla srušili. Hvala vam na tome što ste bolji, pametniji pristojniji, čuvate našu Srbiju jer lepa reč i gvozdena vrata otvara.

- Pre godinu dana kad sam rekao da smo pobedili te napade, gotovo mi niko nije verovao. Ja sam znao da se nešto prelomilo u ljudima u onom trenutku kad su shvatili da nam je država napadnuta i da samo preostaje streljanje. Jedino što im je bio program bilo je "plivaćete, gonićemo vašu decu, tući ćemo vas". Mi to njima nikad nećemo da nudimo, nudićemo nove i obnovljene škole i vrtiće, vozove i aerodrome, da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije.

- Svet se promenio drastično i dramatično. Od 2020. kad prestaje era globalizma, svakoga dana svet se menja i mnogi od nas to ne želimo da vidimo. I verujemo da ćemo sutra da se vratimo u neki period pre 10, 20, 30 ili 50 godina, neće se to dogoditi.

- Mi smo vojno neutralna zemlja i ostaćemo. To nije lako. Što se nas tiče, naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja, da ne budemo deo nijednog vojnog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i svoju zemlju. I kao takvi moramo da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga od potencijalne agresije na našu zemlju. Malo ko mi je verovao kad sam pričao šta treba da radimo za to. Danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji.

- Mi nikog nećemo da napadamo, svakoj majci u ovoj zemlji hoću da obećam mir i stabilnost. Nemamo dece za bacanje, hoću decu da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, da rade ovde, da se ponose svojom zemljom, ali za to moramo da budemo jaki i bićemo još jači.

- Na njihove pretnje, kada formiraju saveze mi ćemo uvek staloženo da odgovaramo i da kažemo "mi vas poštujemo, nemamo ništa protiv vas, nećemo da vas napadamo", ali jedino što možemo da kažemo "Srbija je tvrd orah, a tvrd orah je voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi".

- Mi ćemo da radimo svakoga dana naporno na podršci našem narodu na KiM. To je naš narod, naša zemlja i po Međunarodnom pravu, i povelji UN i Ustavu Srbije i niko ne može da nam ga otme i možete da govorite i radite šta vam je volja vi svetski vođe, ali uvek morate da znate da nikada nikoga u Srbiji nećete naći ko može da se odrekne svoje kolevke. Hvala našem narodu svuda gde živi na KiM, čuvali su nam otadžbinu uvek kad je bilo najteže i znam da će to uvek da rade.

- Čuvaćemo mir, stabilnost i bratske odnose sa Bošnjacima koji ovde žive, kao i svugde na Balkanu. To je naš zadatak i naša obaveza.

- Naša politika mira, bezbednosti i stabilnosti je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Pre četiri godine smo pokazali da smo samostalna zemlja i nismo hteli da se odreknemo prijateljstva. Znamo mi šta su sankcije. Jedini smo koji nisu uvodili sankcije Rusiji i koji ne odustaju od prijateljstva sa svojim tradicionalnim prijateljima na istoku. Gradimo odnose sa Kinom, kao i sa Amerikom. Ono što je interes Srbije, to je naša politika.

- Ima neke stvari koje sam primetio, a koje možemo da ispravimo i oko kojih nisam skeptik, već optimističan. Gde god sam pošao, ljudi mi kažu "napreduje Srbija, vidimo rezultate, ali ne možemo da podnesemo da imamo ljude koji su mnogo bogatiji a da imamo dosta onih koji teško žive". E to ćemo u narednom periodu da promenimo. Tu nepravdu moramo da ispravimo, i ti ljudi koji imaju najniže penzije obezbedićemo im da imaju više penzije. I ti ljudi imaju pravo na dostojanstven život.

- Za samo 4 godine prosečna plata u Srbiji biće 1.700 evra. To je naš plan i program, to je ono što obećavamo građanima i ono što nudimo, ono što je za nas od presudnog značaja.

- Mi moramo da se izborimo pod ovim sloganom "Srbija, naša porodica", za punu trpezu u svim našim domovima i da to ravnomernije i pravednije raspodelimo, da nam ne budu bogati samo Beograd, Novi Sad, samo veliki gradovi, da svuda ljudi imaju punu trpezu, da ljudi vide da smo stvorili pravičnije društvo. Ako se ovome posvetimo i priznamo svoje greške, sasvim sam siguran da mnogo toga možemo da menjamo i promenimo.

- Uveren sam da ako možemo da promenimo zdravstvo, da uvozimo sve moguće nove mašine ali u bolnice i domove zdravlja u svakom selu, ako ne može, onda da imamo ambulantna kola da idu u svako to selo, to smo zaboravili, nije sve u zgradama, moramo da pokažemo dušu, srce i brigu, to u narednom periodu mora da bude najvažnije.

- Obrazovanje... uništili su nam čitavu generaciju. Srbija je išla prebrzo napred, mnogima to nije odgovaralo. Zato ćemo morati tome da se posvetimo više. Da u nove generacije i njihovo školovanje uložimo koliko nismo u prethodnih 60 godina, da nadoknadimo ovo strašno zlo koje su nam priredili pre godinu dana neki neodgovorni ljudi koji nisu razumeli šta znače deca i šta znači Srbija.

- Kada govorimo o energetici, imamo bezbroj problema, sankcije Rusiji i Srbiji, čekamo kada će ta saga da se okonča i uz sve te probleme u Srbiji ograničenja na kupovinu benzina, dizela i naftnih derivata nema i neće biti problema, svega imamo dovoljno.

- Srbija se promenila. Danas je ona zemlja ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju kako da gaze u budućnost. Kvalitet života nisu samo plate i penzije, to je da uđemo u korak sa svetom sa veštačkom inteligencijom, ali i kako da imamo čistiji vazduh i posebno kako da obezbedimo dovoljno hrane u budućnosti. U Srbiji neće biti problema ni sa hranom ni sa vodom i uložićemo dovoljno da brinemo o našim poljoprivrednicima.

- Ako ima nešto na šta sam ponosan, to je izgradnja puteva, i tek ćemo da gradimo. I sve to ne bismo mogli da nije vas, odgovornih i ozbiljnih ljudi.

Obratio se Ivica Dačić

- Želim da se zahvalim svima koji su se brinuli za moje zdravlje. Nisam mogao da očekujem da ću tog dana završiti bez svesti, ali dve osobe su uticale na to da ozbiljno shvatim tu situaciju, to je moj brat predsednik Aleksandar Vučić i moja supruga Sanja, koji su me naterali da odem u bolnicu.

- Podsećam vas da imamo jednu zemlju i jednu porodicu! Izađite na izbore i glasajte za našu zajedničku listu. Zajedno sam sa vama do konačne pobede - rekao je Dačić u uključenju uživo.

Govor Sonje, majke malog Gavrila

Prva se obraća Sonja Ilić, majka malog Gavrila, koji je postao simbol pobede Srbije.

- Dragi moji ljudi, kad stojim ovde ispred vas, osećam se kao u svojoj porodici. Znam da sam među dobrim ljudima, oni koji čuvaju svoju zemlju i vole i poštuju svoje žene, majke, sestre i koji brinu o svojoj deci.

- Moj Gavrilo će uskoro napuniti godinu dana. Danas ovde stojim, ne da bih se prisetila kako sam ga mogla izgubiti u nasilju prošle godine, ne stojim kako bih se prisećala kako su nam razarali zemlju, vređali nas najgore, palili nam stranku, to smo pobedili, već stojim zbog Gavrilove budućnosti. To zavisi od izbora koji danas napravimo. Ako danas budemo birali dobro, dobro će nam i biti. Ako danas budemo gradili, sutra će naša deca imati još snažniju zemlju. Srbija budućnosti u koju nas vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.

Počeo program

Program je otpočeo intoniranjem himne Srbije "Bože pravde".

Na skupu više od 70.000 građana

Na skupu Srpske napredne stranke u "Beogradskoj areni" učestvuje oko 70.000 građana, od čega je u hali "Beogradska arena" prisutno oko 32.000 građana, dok je u neposrednoj zoni hale prisutno oko 38.000 građana, saopštio je MUP.

Predsednika pratila kolona bajkera

Predsednika Vučića je prethodno na putu ka Beogradskoj areni pratila kolona bajkera.

Prema rečima učesnika, skup u Beogradu okupio je veliki broj ljudi iz svih krajeva zemlje, što, kako su naveli, predstavlja jasan pokazatelj jedinstva i podrške aktuelnom državnom rukovodstvu.

Arena je puna ljudi koji su došli na veliki skup, a koliko je veliki odziv najbolje svedoči da je i dalje ogroman broj ljudi ispred.

Ekipa Kurira razgovarala je sa okupljenim građanima, a kako su istakli, uvek će biti tu da podrže svoju zemlju i predsednika Vučića:

- Srpska napredna stranka treba da radi kao i do sada. Mi smo uvek tu da ga podržimo. Pogotovo u ovakvim vremenima, očekujem da će biti dosta ljudi koji će da razumeju poltiku našeg predsednika - ispričao je građanin koji je došao na miting.

